Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола
Конгресс избрал нового главу организации
Сегодня, 25 января, в киевском Доме футбола проходит внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.
Как ранее уже сообщалось, в работе Конгресса принимают участие 94 делегата.
Единогласно новым президентом Украинской ассоциации футбола избран 47-летний Андрей Шевченко – бывший главный тренер национальной сборной Украины и бывший капитан команды.
Из 94 делегатов за кандидатуру Шевченко свои голоса отдали 93 человека. Один от голосования воздержался.
Ранее стало известно, что перед голосованием Андрей Шевченко презентовал свою программу работы на посту главы организации.
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