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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 13:15 | Обновлено 25 января 2024, 13:47
3199
80

Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола

Конгресс избрал нового главу организации

25 января 2024, 13:15 | Обновлено 25 января 2024, 13:47
3199
80
Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Сегодня, 25 января, в киевском Доме футбола проходит внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.

Как ранее уже сообщалось, в работе Конгресса принимают участие 94 делегата.

Единогласно новым президентом Украинской ассоциации футбола избран 47-летний Андрей Шевченко – бывший главный тренер национальной сборной Украины и бывший капитан команды.

Из 94 делегатов за кандидатуру Шевченко свои голоса отдали 93 человека. Один от голосования воздержался.

Ранее стало известно, что перед голосованием Андрей Шевченко презентовал свою программу работы на посту главы организации.

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Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ Андрей Шевченко
Источник Sport.ua
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Комментарии 80
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Анатол Шиманськ
я трохи не в темі, але розумію що 100% Шевченко лише обгортка.
То хо зараз керує футболом Єрмак, Ахметов, залишки Коломойского, хтось інший?
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+5
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OtsoCity
Павелко був лайно смердюче ,а це лайно тупе 
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+3
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sluthzer
Ціково, хіба Шева і Павелко не куми. Якщо це так, то дуже цікавою є життєва позиція Шеви
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+3
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ZANREGENT1993
Интрига была бешеная!)
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+3
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Boodya
Вангую через пару років зашквар Шеви.
Для чого він взагалі в це болото поліз? Не вбив свою репутацію з королевською, доб'є тут..
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+3
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Алексей Алексей
Назначили у важкій боротьбі. Може  буквально Фунта з нього і  не зроблять, але суть таж. 
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+2
contr
Беееее мееееее еееееее я в Лондон 😫😫😫
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+2
Анатол Шиманськ
eeeeeeee aaaaaaaaaa
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
ZANREGENT1993
А СаШо - генеральный секретарь УАФ? На воротах же должен кто то быть
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
potemkin78
изменения? угу? я вот такое голосование видел в году так 84
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+1
Harun Bakircioğlu
К успеху пришел
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+1
Boodya
Тепер заживемо, як не жили раніше😂
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+1
Boodya
Не може бути) неочікувано))😂
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+1
SuperMario
Вот это нежданичик,а я то думал сова..
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+1
ZANREGENT1993
Судя по ушам Шевы у него в роду были евреи
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Alexandr Ladizhenskiy
Это какой то сюр в сочетании со стыдобою…Кум куму - волк. Такое только у нас в Украине возможно и проходит…
Хуже уже не будет, но и лучше вряд ли. Так вот вопрос зачем он нужен на этой должности? Продолжать работать по старой схеме или же усовершенствовать эту же схему и более латентно обворовывать?
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0
contr
Вибрали  тормоза 😫😫😫
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0
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Boodya
Попущеному запасному і його блазню Дмитру ще методичку не видали? Де реакція клоунів сайту?
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0
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contr
Гольфіст 😫
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0
Александр
Теже которые топили за павелко так же дружненько переобулись и теперь уже голосуют за Шеву чтоб не выгнали 
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0
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