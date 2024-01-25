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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 12:56 | Обновлено 25 января 2024, 13:09
314
4

Легитимный! Конгресс одобрил кандидатуру Шевченко, он презентовал программу

Экс-наставник сборной Украины стал ближе к посту президента

25 января 2024, 12:56 | Обновлено 25 января 2024, 13:09
314
4
Легитимный! Конгресс одобрил кандидатуру Шевченко, он презентовал программу
УАФ. Андрей Шевченко

25 января в Доме футбола проходит внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.

В 12:50 было сообщено о том, что кандидатура Андрея Шевченко, который единственный претендует на пост президента УАФ, утверждена как легитимная.

После такого оглашения Шевченко было предоставлено слово для ознакомления со своей программой деятельности.

С трибуны Андрей Шевченко вначале назвал ключевые, на его взгляд, проблемы нынешней УАФ, а затем презентовал 9 шагов для развития организации под своим руководством.

Ранее стало известно, что надо, чтобы Конгресс УАФ избрал Шевченко президентом.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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contr
Еееее беееее мееееее 😫
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0
contr
Дебілко вибрали 😫😫😫
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0
contr
А що скаже Пазік еееее беееее меееее😫
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0
potemkin78
а почему не 10? или боятся что афтар абыдется
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0
bonv
Вітання!
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0
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