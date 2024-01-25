Легитимный! Конгресс одобрил кандидатуру Шевченко, он презентовал программу
Экс-наставник сборной Украины стал ближе к посту президента
25 января в Доме футбола проходит внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.
В 12:50 было сообщено о том, что кандидатура Андрея Шевченко, который единственный претендует на пост президента УАФ, утверждена как легитимная.
После такого оглашения Шевченко было предоставлено слово для ознакомления со своей программой деятельности.
С трибуны Андрей Шевченко вначале назвал ключевые, на его взгляд, проблемы нынешней УАФ, а затем презентовал 9 шагов для развития организации под своим руководством.
Ранее стало известно, что надо, чтобы Конгресс УАФ избрал Шевченко президентом.
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