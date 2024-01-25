Известно, что надо, чтобы Конгресс УАФ избрал Шевченко президентом

Сегодня, 25 января, в киевском Доме футбола проходит внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.

Ранее сообщалось, что высокое собрание начало свою работу согласно Уставу, так как имеется кворум.

Все 94 делегата прибыли за заседание Конгресса и зарегистрировались. Исходя из численного состава делегатов, все решения Конгресса будут приниматься простым большинством – 48 голосов.

Напомним, среди прочего делегаты Конгресса должны избрать нового президента Украинской ассоциации футбола. Единственным кандидатом на данный пост является Андрей Шевченко.