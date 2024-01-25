В Киеве начал работу внеочередной Конгресс УАФ

В Доме футбола начал свою работу внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.

Исполняющий обязанности генерального секретаря организации Игорь Грищенко уведомил всех собравшихся делегатов, что работа может быть начата, так как имеется кворум.

Грищенко также сообщил, что за работой Конгресса в режиме онлайн наблюдают представители УЕФА и ФИФА.

Как известно, единственным кандидатом на пост президента УАФ является Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось, что вице-президентом организации может стать главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.