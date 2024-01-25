Источник: Сергей Ребров станет вице-президентом УАФ

Сегодня, 25 января 2024 года, в 12:00 по киевскому времени стартовал внеочередной XXVI конгресс Украинской ассоциации футбола.

Ожидается, что на этом мероприятии изберут нового президента УАФ. Им должен стать Андрей Шевченко, ведь сейчас именно он является единственным кандидатом на эту должность.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, первым вице-президентом у Андрея Шевченко станет его помощник Павел, который имеет юридическое прошлое.

Должности двух вице-президентов получат главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и Александр Шевченко. Генеральным секретарем будет назначен Игорь Грищенко.