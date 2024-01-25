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  4. Источник: Сергей Ребров станет вице-президентом УАФ
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 12:13 | Обновлено 25 января 2024, 12:40
1597
9

Источник: Сергей Ребров станет вице-президентом УАФ

Главный тренер сборной Украины получит должность в Украинской ассоциации футбола

25 января 2024, 12:13 | Обновлено 25 января 2024, 12:40
1597
9
Источник: Сергей Ребров станет вице-президентом УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сегодня, 25 января 2024 года, в 12:00 по киевскому времени стартовал внеочередной XXVI конгресс Украинской ассоциации футбола.

Ожидается, что на этом мероприятии изберут нового президента УАФ. Им должен стать Андрей Шевченко, ведь сейчас именно он является единственным кандидатом на эту должность.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, первым вице-президентом у Андрея Шевченко станет его помощник Павел, который имеет юридическое прошлое.

Должности двух вице-президентов получат главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и Александр Шевченко. Генеральным секретарем будет назначен Игорь Грищенко.

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Сергей Ребров Андрей Шевченко Александр Шевченко Игорь Грищенко Украинская ассоциация футбола Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 9
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MrStepanovM .
у цього "Павло" додайте прізвище
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+4
NoMad
Павло Мерседес? 
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+2
potemkin78
надеюсь в Павле никаких буков не упустили
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+2
Remark
Павло з погонялом Засекречений.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Flying Cat
Павло, просто Павло. 
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+1
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AK.228
Павел
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+1
Crimea
Президент Шевченко, віце-президент Ребров, а нам, хлопам, є вакансії в окоп рити траншеї  Щоб Сірожа та Андрюша спали спокійно
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0
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