Хуркач в пяти сетах проиграл Медведеву путевку в полуфинал Australian Open
Матч затянулся на 4 часа и 3 минуты
Третья ракетка мира Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче 1/4 финала 27-летний теннисист пять сетов сражался с поляком Хубертом Хуркачем (№9 ATP).
Australian Open. 1/4 финала
Даниил Медведев – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4
Для Медведева это будет третий полуфинал в Мельбурне. В 2021-м и 2022-м он проиграл здесь два поединка за титул.
За место в финале «нейтральный» теннисист сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым из Германии.
And breathe 💆— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2024
In a quarterfinal EPIC @DaniilMedwed has triumphed.
He beats Hurkacz in five thrilling sets 7-6(4) 2-6 6-3 5-7 6-4. #AusOpen pic.twitter.com/yY855WtGJd
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