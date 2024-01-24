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Australian Open
24 января 2024, 09:16 | Обновлено 24 января 2024, 09:17
1245
1

Хуркач в пяти сетах проиграл Медведеву путевку в полуфинал Australian Open

Матч затянулся на 4 часа и 3 минуты

24 января 2024, 09:16 | Обновлено 24 января 2024, 09:17
1245
1
Хуркач в пяти сетах проиграл Медведеву путевку в полуфинал Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач и Даниил Медведев

Третья ракетка мира Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала 27-летний теннисист пять сетов сражался с поляком Хубертом Хуркачем (№9 ATP).

Australian Open. 1/4 финала
Даниил Медведев – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4

Для Медведева это будет третий полуфинал в Мельбурне. В 2021-м и 2022-м он проиграл здесь два поединка за титул.

За место в финале «нейтральный» теннисист сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым из Германии.

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Даниил Медведев Хуберт Хуркач Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Kamon
Эх жаль, не хватило немного, медведь этот точно что-то употребляет 
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