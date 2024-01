Хуркач в пяти сетах проиграл Медведеву путевку в полуфинал Australian Open

Третья ракетка мира Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала 27-летний теннисист пять сетов сражался с поляком Хубертом Хуркачем (№9 ATP).

Australian Open. 1/4 финала

Даниил Медведев – Хуберт Хуркач (Польша) – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4

Для Медведева это будет третий полуфинал в Мельбурне. В 2021-м и 2022-м он проиграл здесь два поединка за титул.

За место в финале «нейтральный» теннисист сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым из Германии.

