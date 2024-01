22 января в 21:45 проходит матч 21-го тура АПЛ, в котором встречаются Брайтон и Вулверхэмптон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Брайтон занимает 8-ю позицию (31 очко), а Вулверхэмптон находится на 11-м месте (28 баллов).

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, экс-коуч Шахтера, сейчас возглавляет Брайтон.

Турнирная таблица АПЛ

Брайтон – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to face @Wolves in the @PremierLeague . 📝 📲 https://t.co/S3j1TIeLz3 // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/TWs60l70UN

3️⃣ Three changes from Tuesday's cup tie

➡️ Dawson and Lemina return

🇵🇹 Neto back in the starting XI



How we line-up to take on @OfficialBHAFC.



🐺📋 @AstroPay_OK pic.twitter.com/oakB9RdVyM