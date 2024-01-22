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Брайтон
22.01.2024 21:45 - : -
Вулверхэмптон
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Англия
22 января 2024, 08:13 |
67
0

Брайтон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 января в 21:45 по Киеву

22 января 2024, 08:13 |
67
0
Брайтон – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

22 января на «Амексе» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Вулверхэмптоном». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Брайтон

Клуб в прошлом сезоне добился максимального своего результата в виде шестого места в Премьер-Лиге. И это, конечно, по праву связывали с пришедшим уже после старта того футбольного года Де Дзерби. Роберто теперь дебютировал со своими подопечными в Лиге Европы, и, пусть и не без вопросов, но смогли пробиться в плей-офф международного турнира. Но при этом Альбион, мощно начинавший в августе-сентябре, с пятью победами в 6 турах, потом резко сдал в АПЛ - потом столько же поединков не могли снова выиграть. Да и потом победы или ничьи чередовались с ничьими, что, впрочем, оставляет в числе претендентов на еврокубки. Заодно 6-го января оформили 4-2 на поле Сток Сити в кубке.

Вулверхэмптон

Команда не так давно была грозой авторитетов и даже пробивалась в Лигу Европы. Но в прошлом сезоне долгое время все выглядело безнадежно, благо, уговорили к концу осени приехать Лопетеги. Юлен справился, но на второй такой цикл не решился, уйдя за пару дней до начала нового цикла. Решившийся сменить его О'Нил довольно долго выстраивал игру, за что платили поражениями. Но к зиме волки разогнались, и постепенно получилось удачной серией выбраться в середину турнирной таблицы. Декабрь и вовсе удалось закончить серией побед - над Челси, Брентфордом и Эвертоном. С пчелками недавно снова пересеклись, уже в формате кубка. Сначала, в Лондоне, матч закончился 1-1. Переигровка затянулась вплоть до экстра-тайме, и только гол с пенальти Матеуса Куньи на 105+ минуте обеспечили проход дальше.

Статистика личных встреч

Чайки выиграли все 4 последних поединка, причем забивая волкам не менее чем по 3 гола. В том числе в августе они оформили домашние 4-1 на Молинью.

Прогноз

Букмекерские конторы почти не сомневаются в успехе хозяев арены. Но волки тоже неплохи - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).

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Источник Sport.ua
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