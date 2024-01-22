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Брайтон
22.01.2024 21:45 – FT 0 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
22 января 2024, 23:43 | Обновлено 23 января 2024, 00:02
58
0

Брайтон с Де Дзерби сыграл в сухую ничью с Вулверхэмптоном

Состоялся завершающий матч 21-го тура АПЛ

22 января 2024, 23:43 | Обновлено 23 января 2024, 00:02
58
0
Брайтон с Де Дзерби сыграл в сухую ничью с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Сегодня, 22 января, состоялся завершающий матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Брайтон» на своем поле сыграл в сухую ничью с «Вулверхэмптоном».

Подопечные экс-наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби так и не смогли найти ключей к воротам соперника за 90 минут и поделили очки.

«Брайтон» поднялся на 7 место в АПЛ, в активе «чаек» 32 очка, «волки» идут 11 с 29 баллами.

АПЛ. 21-й тур, 22 января.

Брайтон – Вулверхэмптон – 0:0

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Роберто Де Дзерби Вулверхэмптон Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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