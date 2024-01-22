Брайтон с Де Дзерби сыграл в сухую ничью с Вулверхэмптоном

Сегодня, 22 января, состоялся завершающий матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Брайтон» на своем поле сыграл в сухую ничью с «Вулверхэмптоном».

Подопечные экс-наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби так и не смогли найти ключей к воротам соперника за 90 минут и поделили очки.

«Брайтон» поднялся на 7 место в АПЛ, в активе «чаек» 32 очка, «волки» идут 11 с 29 баллами.

АПЛ. 21-й тур, 22 января.

Брайтон – Вулверхэмптон – 0:0

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