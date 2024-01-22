Брайтон с Де Дзерби сыграл в сухую ничью с Вулверхэмптоном
Состоялся завершающий матч 21-го тура АПЛ
Сегодня, 22 января, состоялся завершающий матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Брайтон» на своем поле сыграл в сухую ничью с «Вулверхэмптоном».
Подопечные экс-наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби так и не смогли найти ключей к воротам соперника за 90 минут и поделили очки.
«Брайтон» поднялся на 7 место в АПЛ, в активе «чаек» 32 очка, «волки» идут 11 с 29 баллами.
АПЛ. 21-й тур, 22 января.
Брайтон – Вулверхэмптон – 0:0
FT: It ends level against Wolves. ⚖️— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 22, 2024
[0-0] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/241PoGcKJD
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