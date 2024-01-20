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Чемпионат Англии
Арсенал
20.01.2024 14:30 – FT 5 : 0
Кристал Пэлас
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Англия
20 января 2024, 16:28 |
1592
3

Арсенал разгромил Кристал Пэлас. Зинченко вернулся на поле после травмы

«Канониры» прервали серию поражений из трех матчей

20 января 2024, 16:28 |
1592
3
Арсенал разгромил Кристал Пэлас. Зинченко вернулся на поле после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета

Сегодня, 20 января, проходит 21-й тур Английской премьер-лиги.

«Арсенал» в лондонском дерби победил на домашнем поле «Кристал Пэлас» со счетом 5:0. Голы за «канониров» сегодня забивали Габриэл, Троссард и Мартинелли, еще один мяч засчитан на вратаря Дина Хендерсона как автогол.

После травмы икроножной мышцы вернулся на поле украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко, вышедший в стартовом составе и отыгравший полный матч.

АПЛ. 21-й тур, 20 января

Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0

Голы: Габриэл, 11, Хендерсон, 37 (автогол), Тросард, 59, Мартинелли, 90+4. 90+5.

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл (Кивиор, 81), Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс (Жоржиньо, 73), Хавертц (Смит-Роу, 69), Троссард (Мартинелли, 69), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 81).

Кристал Пэлас: Хендерсон, Клайн (Ахамада, 76), Андерсен, Гехи, Ричардс, Томкинс, Митчелл, Хьюз (Озо, 68), Лерма, Шлупп (Матеус Франса, 76), Эзе, Матета.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Источник Sport.ua
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Boodya 1209
Це що за дуплет такий цікавий в кінці матчу?) Я спочатку подумав, що це глюк))
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