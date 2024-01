Арсенал разгромил Кристал Пэлас. Зинченко вернулся на поле после травмы

Сегодня, 20 января, проходит 21-й тур Английской премьер-лиги.

«Арсенал» в лондонском дерби победил на домашнем поле «Кристал Пэлас» со счетом 5:0. Голы за «канониров» сегодня забивали Габриэл, Троссард и Мартинелли, еще один мяч засчитан на вратаря Дина Хендерсона как автогол.

После травмы икроножной мышцы вернулся на поле украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко, вышедший в стартовом составе и отыгравший полный матч.

АПЛ. 21-й тур, 20 января

Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0

Голы: Габриэл, 11, Хендерсон, 37 (автогол), Тросард, 59, Мартинелли, 90+4. 90+5.

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл (Кивиор, 81), Салиба, Зинченко, Эдегор, Райс (Жоржиньо, 73), Хавертц (Смит-Роу, 69), Троссард (Мартинелли, 69), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 81).



Кристал Пэлас: Хендерсон, Клайн (Ахамада, 76), Андерсен, Гехи, Ричардс, Томкинс, Митчелл, Хьюз (Озо, 68), Лерма, Шлупп (Матеус Франса, 76), Эзе, Матета.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

