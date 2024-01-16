20.01.2024 14:30 - : -
Англия16 января 2024, 16:32 | Обновлено 16 января 2024, 16:41
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Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 января в 14:30 матч Английской Премьер-лиги
16 января 2024, 16:32 | Обновлено 16 января 2024, 16:41
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В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
В таблице Английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает 4-е место, имея 40 очков. У «Кристал Пэлас» 14-я позиция и 21 пункт.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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