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Чемпионат Англии
Арсенал
20.01.2024 14:30 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 января 2024, 16:32 | Обновлено 16 января 2024, 16:41
15
0

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 января в 14:30 матч Английской Премьер-лиги

16 января 2024, 16:32 | Обновлено 16 января 2024, 16:41
15
0
Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

В таблице Английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает 4-е место, имея 40 очков. У «Кристал Пэлас» 14-я позиция и 21 пункт.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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