В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум».

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Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

В таблице Английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает 4-е место, имея 40 очков. У «Кристал Пэлас» 14-я позиция и 21 пункт.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция