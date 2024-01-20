Сегодня, 20 января, проходит 21-й тур Английской Премьер-лиги. «Арсенал» в лондонском дерби победил на домашнем поле «Кристал Пэлас» со счетом 5:0.

«Канониры» прервали серию из 3 поражений. На поле также вернулся Александр Зинченко, пропустивший последние два матча из-за травмы.

АПЛ. 21-й тур, 20 января

Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0

Голы: Габриэл, 11, Хендерсон, 37 (автогол), Троссард, 59, Мартинелли, 90+4. 90+5.

Видеообзор матча