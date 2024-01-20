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Чемпионат Англии
Арсенал
20.01.2024 14:30 – FT 5 : 0
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 января 2024, 17:17 | Обновлено 20 января 2024, 18:18
2119
1

Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0. Возвращение Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

20 января 2024, 17:17 | Обновлено 20 января 2024, 18:18
2119
1
Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0. Возвращение Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

Сегодня, 20 января, проходит 21-й тур Английской Премьер-лиги. «Арсенал» в лондонском дерби победил на домашнем поле «Кристал Пэлас» со счетом 5:0.

«Канониры» прервали серию из 3 поражений. На поле также вернулся Александр Зинченко, пропустивший последние два матча из-за травмы.

АПЛ. 21-й тур, 20 января

Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0

Голы: Габриэл, 11, Хендерсон, 37 (автогол), Троссард, 59, Мартинелли, 90+4. 90+5.

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Дин Хендерсон (Кристал Пэлас).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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gvs58
Сподобався заголовок: "Камбек Зінченка ". Питання: "Це Зінченко забив "камбек"? А "камбек" це скільки голів? І взагалі, я потрапив на український сайт?" Цікаво коли вже у вас клепка буде? Чи так і залишиться... "камбек"? 
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