Артета оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Зинченко впервые вышел в 2024

20 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Для украинца этот матч стал первым в 2024 году. До этого Александр восстанавливался после травмы.

После завершения встречи главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал успех своих подопечных:

Об успехе при стандартах:



Это очень важно. Реальность такова, что на прошлой неделе мы работали над стандартами меньше, чем над всеми остальными аспектами игры. В этом вся прелесть: мы работали над многими вещами и много их тренировали. Я очень доволен сухим счетом, а это то, чего нам не хватало, чтобы выигрывать больше игр, с большим количеством забитых голов.

О том, почему Деклана Райса заменили:



Он чувствовал некоторую усталость. Я не знаю точно, что это была за мышца, но когда он говорит это при счете 3:0, очевидно, мы не хотим рисковать, то же самое и с Габи. Он испытывал некоторый дискомфорт, в первом тайме у него были подкаты, и он совсем немного боролся, так что это был подходящий момент, чтобы их заменить.

О реализации шанса, который создали после двух голов со стандарта:



Имея возможность забивать разными способами – особенно когда вы таким образом атакуете команду с низким блоком – чтобы забить определенным образом, все должно быть идеально. Когда вы создаете что-то более хаотичное, иногда это открывает команды, и это становится сложнее сделать. Сегодня, я думаю, мы очень хорошо воспользовались этим, потому что Пэлас пришлось изменить свое поведение, и это позволило нам использовать пространство.

О том, хочет ли он больше голов от центральных защитников:



Абсолютно, и у Габриэля есть способности и время. Поставки мяча также были стабильными и хорошими, есть и другие игроки, такие как Вило, способные забивать больше голов. У нас нет 30-40 голов на кого-то, мы должны их делить, и это хорошее качество в команде.

О планах перед следующей игрой через 10 дней:



Отдыхаем и присматриваем за некоторыми игроками. На данный момент нас очень мало, поэтому нам действительно приходится управлять несколькими игроками, особенно игроками, которые много играли в футбол. У нас есть хорошие тренировочные блоки: один для очень тяжелых тренировок, а другой для подготовки к игре, поэтому нам придется постараться максимально использовать это пространство.

Видеообзор матча Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0