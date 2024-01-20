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Чемпионат Англии
Арсенал
20.01.2024 14:30 – FT 5 : 0
Кристал Пэлас
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Англия
20 января 2024, 23:55 |
530
0

Артета оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Зинченко впервые вышел в 2024

20 января «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 5:0 в 21-м туре АПЛ

20 января 2024, 23:55 |
530
0
Артета оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Зинченко впервые вышел в 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

20 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Для украинца этот матч стал первым в 2024 году. До этого Александр восстанавливался после травмы.

После завершения встречи главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал успех своих подопечных:

Об успехе при стандартах:

Это очень важно. Реальность такова, что на прошлой неделе мы работали над стандартами меньше, чем над всеми остальными аспектами игры. В этом вся прелесть: мы работали над многими вещами и много их тренировали. Я очень доволен сухим счетом, а это то, чего нам не хватало, чтобы выигрывать больше игр, с большим количеством забитых голов.

О том, почему Деклана Райса заменили:

Он чувствовал некоторую усталость. Я не знаю точно, что это была за мышца, но когда он говорит это при счете 3:0, очевидно, мы не хотим рисковать, то же самое и с Габи. Он испытывал некоторый дискомфорт, в первом тайме у него были подкаты, и он совсем немного боролся, так что это был подходящий момент, чтобы их заменить.

О реализации шанса, который создали после двух голов со стандарта:

Имея возможность забивать разными способами – особенно когда вы таким образом атакуете команду с низким блоком – чтобы забить определенным образом, все должно быть идеально. Когда вы создаете что-то более хаотичное, иногда это открывает команды, и это становится сложнее сделать. Сегодня, я думаю, мы очень хорошо воспользовались этим, потому что Пэлас пришлось изменить свое поведение, и это позволило нам использовать пространство.

О том, хочет ли он больше голов от центральных защитников:

Абсолютно, и у Габриэля есть способности и время. Поставки мяча также были стабильными и хорошими, есть и другие игроки, такие как Вило, способные забивать больше голов. У нас нет 30-40 голов на кого-то, мы должны их делить, и это хорошее качество в команде.

О планах перед следующей игрой через 10 дней:

Отдыхаем и присматриваем за некоторыми игроками. На данный момент нас очень мало, поэтому нам действительно приходится управлять несколькими игроками, особенно игроками, которые много играли в футбол. У нас есть хорошие тренировочные блоки: один для очень тяжелых тренировок, а другой для подготовки к игре, поэтому нам придется постараться максимально использовать это пространство.

Видеообзор матча Арсенал – Кристал Пэлас – 5:0

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Дин Хендерсон (Кристал Пэлас).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
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Микель Артета пресс-конференция Александр Зинченко Арсенал Лондон Арсенал - Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Арсенал Лондон
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