Англия20 января 2024, 19:38 |
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ВИДЕО. Артета после победы в АПЛ назвал главное качество Арсенала
«Канониры» уверенно победили «Кристал Пэлас»
20 января 2024, 19:38 |
432
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Сегодня, 20 января, проходит 21-й тур Английской Премьер-лиги. «Арсенал» в лондонском дерби победил на домашнем поле «Кристал Пэлас» со счетом 5:0.
Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал этот матч и назвал главное качество лондонского «Арсенала».
ВИДЕО. Артета после победы в АПЛ назвал главное качество Арсенала
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