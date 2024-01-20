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Англия
20 января 2024, 19:38 |
432
0

ВИДЕО. Артета после победы в АПЛ назвал главное качество Арсенала

«Канониры» уверенно победили «Кристал Пэлас»

20 января 2024, 19:38 |
432
0
ВИДЕО. Артета после победы в АПЛ назвал главное качество Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Сегодня, 20 января, проходит 21-й тур Английской Премьер-лиги. «Арсенал» в лондонском дерби победил на домашнем поле «Кристал Пэлас» со счетом 5:0.

Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал этот матч и назвал главное качество лондонского «Арсенала».

ВИДЕО. Артета после победы в АПЛ назвал главное качество Арсенала

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Источник Sport.ua
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