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Арсенал
20.01.2024 14:30 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
20 января 2024, 04:39 |
12
0

Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 20 января в 14:30 по Киеву

20 января 2024, 04:39 |
12
0
Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

20 января на «Эмирейтс» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда - вице-чемпион АПЛ, и прошлый сезон стал для нее по-настоящему временем прорыва. Ведь до этого второго места было, при нескольких менеджерах, максимум четвертое. В итоге сейчас канониры вернулись наконец-то в Лигу чемпионов, где выиграли свою группу. А до этого оформили титул, пусть и в виде не нужного сопернику, Манчестер Сити Суперкубка Англии. К Рождеству горожан обошли и в Премьер-Лиге, возглавив таблицу. Но уже тогда были не лучшие результаты: поражение Астон Вилле, натужная ничья с Ливерпулем. Но с конца декабря пошел уже явный спад: последовательно проиграли Вест Хэму и Фулхэму в АПЛ и мерсисайдцам в кубке. При том, что было невероятное количество моментов - явно не хватало топового форварда. Пауза была крайне своевременной для Микеля Артеты, что он придумал со своим штабом за это время?

Кристал Пэлас

Клуб сам себе уменьшил паузу после зимнего безумия. Ведь первый поединок с Эвертоном, дома, закончился нулевой ничьей. В итоге 17-го января пришлось ехать в Ливерпуль на переигровку. Зато перед самым Новым Годом получилось у орлов прервать свою безвыигрышную серию. В ноябре - декабре было 5 поражений и 3 ничьи, пусть даже с учетом камбэка на 2-2 с чемпионом, Манчестер Сити. И только с соседом, тоже переживающим не лучшие времена Брентфордом, 30-го декабря оформили 3-1. Но даже после этого Ходжсон все равно оставался фаворитом на отставку - стоит помнить, что его возвращали примерно год назад вынужденно, чтобы вытащить столичную команду из той ямы, в которую та угодила при Виейра.

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне орлы при Виейра взяли с главной командой француза как игрока 4 очка. Но потом Зинченко и компания выиграли вот уже трижды.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Ходжсон сейчас сможет чем-то озадачить Артету. Ставим на победу Арсенала при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,89).

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Источник Sport.ua
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