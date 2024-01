Английский «Вест Хэм» хочет арендовать полузащитника «Арсенала» Эмиля Смита-Роу.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, идут переговоры двух клубов о возможной структуре арендного соглашения.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провел за «Арсенал» 11 матчей во всех турнирах, без забитых голов.

Ранее Эмиль Смит-Роу уже отдавался в аренду в немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Хаддерсфилд».

