ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с центральным полузащитником

Черновицкая «Буковина» и центральный полузащитник Орест Панчишин прекратили сотрудничество.

Контракт 24-летнего футболиста с черновицким клубом разорван по взаимному согласию обеих сторон.

Орест Панчишин стал игроком Буковины в июне 2024 года, однако в составе желто-черных так и не сыграл ни одного официального матча.

В летне-осенней части текущего сезона полузащитник выступал на правах аренды в кременчугском «Кремени», за который провел 10 поединков в Первой лиге.

В «Буковине» пожелали Оресту успехов в дальнейшей футбольной карьере.