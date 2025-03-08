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Украина. Первая лига
08 марта 2025, 05:34 | Обновлено 08 марта 2025, 05:49
31
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с центральным полузащитником

Орест Панчишин по обоюдному согласию покинул клуб из Черновцов

08 марта 2025, 05:34 | Обновлено 08 марта 2025, 05:49
31
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с центральным полузащитником
ФК Буковина. Орест Панчишин

Черновицкая «Буковина» и центральный полузащитник Орест Панчишин прекратили сотрудничество.

Контракт 24-летнего футболиста с черновицким клубом разорван по взаимному согласию обеих сторон.

Орест Панчишин стал игроком Буковины в июне 2024 года, однако в составе желто-черных так и не сыграл ни одного официального матча.

В летне-осенней части текущего сезона полузащитник выступал на правах аренды в кременчугском «Кремени», за который провел 10 поединков в Первой лиге.

В «Буковине» пожелали Оресту успехов в дальнейшей футбольной карьере.

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Николай Степанов Источник: ФК Буковина
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