ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с центральным полузащитником
Орест Панчишин по обоюдному согласию покинул клуб из Черновцов
Черновицкая «Буковина» и центральный полузащитник Орест Панчишин прекратили сотрудничество.
Контракт 24-летнего футболиста с черновицким клубом разорван по взаимному согласию обеих сторон.
Орест Панчишин стал игроком Буковины в июне 2024 года, однако в составе желто-черных так и не сыграл ни одного официального матча.
В летне-осенней части текущего сезона полузащитник выступал на правах аренды в кременчугском «Кремени», за который провел 10 поединков в Первой лиге.
В «Буковине» пожелали Оресту успехов в дальнейшей футбольной карьере.
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