Украина. Первая лига08 марта 2025, 04:43 | Обновлено 08 марта 2025, 05:09
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ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА усилилась игроком Левого Берега с опытом игры в Литве
Полузащитник Андрей Спиваков присоединился к крестоносцам
08 марта 2025, 04:43 | Обновлено 08 марта 2025, 05:09
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Команда Первой лиги ЮКСА усилилась игроком Левого Берега с опытом игры в Литве – Андрей Спиваков пополнил ряды «крестоносцев»
В составе «Левого Берега» воспитанник киевского футбола с перерывом прошел весь путь от Второй лиги до УПЛ.
В футболке «аистов» за все время с 2021 года он отыграл 65 матчей, в которых отличился 18 раз.
Также опытный 29-летний полузащитник играл в составе литовского клуба Йонава.
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