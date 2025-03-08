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Украина. Первая лига
08 марта 2025, 04:43 | Обновлено 08 марта 2025, 05:09
35
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА усилилась игроком Левого Берега с опытом игры в Литве

Полузащитник Андрей Спиваков присоединился к крестоносцам

08 марта 2025, 04:43 | Обновлено 08 марта 2025, 05:09
35
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА усилилась игроком Левого Берега с опытом игры в Литве
ФК ЮКСА. Андрей Спиваков

Команда Первой лиги ЮКСА усилилась игроком Левого Берега с опытом игры в Литве – Андрей Спиваков пополнил ряды «крестоносцев»

В составе «Левого Берега» воспитанник киевского футбола с перерывом прошел весь путь от Второй лиги до УПЛ.

В футболке «аистов» за все время с 2021 года он отыграл 65 матчей, в которых отличился 18 раз.

Также опытный 29-летний полузащитник играл в составе литовского клуба Йонава.

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Николай Степанов Источник: ФК ЮКСА
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