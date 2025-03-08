ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА усилилась игроком Левого Берега с опытом игры в Литве

Команда Первой лиги ЮКСА усилилась игроком Левого Берега с опытом игры в Литве – Андрей Спиваков пополнил ряды «крестоносцев»

В составе «Левого Берега» воспитанник киевского футбола с перерывом прошел весь путь от Второй лиги до УПЛ.

В футболке «аистов» за все время с 2021 года он отыграл 65 матчей, в которых отличился 18 раз.

Также опытный 29-летний полузащитник играл в составе литовского клуба Йонава.