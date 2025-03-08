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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 04:23 | Обновлено 08 марта 2025, 04:46
143
0

Футболист Ингульца разорвал контракт с клубом-аутсайдером УПЛ

Владислав Сидоренко получил статус свободного агента

08 марта 2025, 04:23 | Обновлено 08 марта 2025, 04:46
143
0
Футболист Ингульца разорвал контракт с клубом-аутсайдером УПЛ
ФК Ингулец. Владислав Сидоренко

Защитник Владислав Сидоренко расторг контракт с Ингульцем, клубом-аутсайдером УПЛ.

В текущем сезоне 27-летний правый защитник совершил 1 ассист в 7 матчах за команду.

Таким образом, футболист получил статус свободного агента, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Ранее Сидоренко выступал за команды Металлист, Ворскла, Кремень, Балканы.

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Ингулец расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ свободный агент Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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