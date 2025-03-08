Украина. Премьер лига08 марта 2025, 04:23 | Обновлено 08 марта 2025, 04:46
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Футболист Ингульца разорвал контракт с клубом-аутсайдером УПЛ
Владислав Сидоренко получил статус свободного агента
08 марта 2025, 04:23 | Обновлено 08 марта 2025, 04:46
143
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Защитник Владислав Сидоренко расторг контракт с Ингульцем, клубом-аутсайдером УПЛ.
В текущем сезоне 27-летний правый защитник совершил 1 ассист в 7 матчах за команду.
Таким образом, футболист получил статус свободного агента, сообщает журналист Дмитрий Венков.
Ранее Сидоренко выступал за команды Металлист, Ворскла, Кремень, Балканы.
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