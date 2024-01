Ига СВЕНТЕК – про победу над Коллинс: Честно говоря, я уже была в аэропорту

Первая ракетка мира из Польши Ига Свентек вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 1/32 финала полька не без проблем обыграла Даниэль Коллинс (США, WTA 62) в трех сетах за 2 часа и 55 минут со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

После завершения встречи Ига коротко прокомментировала сложную победу во флеш-интервью на корте:

«Как я сумела сделать камбек? Боже мой. Я даже не знаю. Честно говоря, я уже была в аэропорту», – сказала Ига.

В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 Свентек сыграет против 50-й ракетки мира Линды Носковой (Чехия).

В 1-м раунде АО полька в двух сетах обыграла Софию Кенин (США, WTA 41).

