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  4. Ига СВЕНТЕК – про победу над Коллинс: Честно говоря, я уже была в аэропорту
Australian Open
18 января 2024, 08:09 | Обновлено 18 января 2024, 08:46
1580
2

Ига СВЕНТЕК – про победу над Коллинс: Честно говоря, я уже была в аэропорту

Полька обыграла Даниэль в 3 сетах во 2-м раунде Australian Open 2024

18 января 2024, 08:09 | Обновлено 18 января 2024, 08:46
1580
2
Ига СВЕНТЕК – про победу над Коллинс: Честно говоря, я уже была в аэропорту
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира из Польши Ига Свентек вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 1/32 финала полька не без проблем обыграла Даниэль Коллинс (США, WTA 62) в трех сетах за 2 часа и 55 минут со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

После завершения встречи Ига коротко прокомментировала сложную победу во флеш-интервью на корте:

«Как я сумела сделать камбек? Боже мой. Я даже не знаю. Честно говоря, я уже была в аэропорту», – сказала Ига.

В 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 Свентек сыграет против 50-й ракетки мира Линды Носковой (Чехия).

В 1-м раунде АО полька в двух сетах обыграла Софию Кенин (США, WTA 41).

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Ига Свёнтек Даниэль Коллинс Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Falko
"was" це не тільки "був", а й "була" (а ще "було"). Все одно ЛГБТешники не зарахують вам цей переклад
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