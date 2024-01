ФОТО. Богдан Михайличенко уже тренируется с Полесьем

Украинский защитник Богдан Михайличенко приступил к тренировкам с «Полесьем». Он был замечен на свежих фото и видео с занятий команды.

Ожидается, что вскоре футболист подпишет соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года.

Защитник переходит в «Полесье» на правах свободного агента. Предыдущим клубом Михайличенко было хорватское «Динамо» Загреб, где он выступал с лета 2023 года.

26-летний игрок считался первой опцией для усиления позиции левого защитника в житомирском клубе. Михайличенко сыграл 15 матчей за полсезона в «Динамо» Загреб, если учитывать все турниры, без забитых голов.

New LB signing Bohdan Mykhaylychenko has been spotted in FC Polissya training 🔎🕵️‍♂️



He’s not been officially unveiled yet pic.twitter.com/PlKaeoH4C6