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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 20:12 | Обновлено 17 января 2024, 20:19
1263
0

ФОТО. Богдан Михайличенко уже тренируется с Полесьем

Ожидается, что вскоре футболист подпишет соглашение с житомирским клубом

17 января 2024, 20:12 | Обновлено 17 января 2024, 20:19
1263
0
ФОТО. Богдан Михайличенко уже тренируется с Полесьем
ФК Полесье Житомир

Украинский защитник Богдан Михайличенко приступил к тренировкам с «Полесьем». Он был замечен на свежих фото и видео с занятий команды.

Ожидается, что вскоре футболист подпишет соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года.

Защитник переходит в «Полесье» на правах свободного агента. Предыдущим клубом Михайличенко было хорватское «Динамо» Загреб, где он выступал с лета 2023 года.

26-летний игрок считался первой опцией для усиления позиции левого защитника в житомирском клубе. Михайличенко сыграл 15 матчей за полсезона в «Динамо» Загреб, если учитывать все турниры, без забитых голов.

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Источник Zorya Londonsk
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