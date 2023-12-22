Источник: Полесье может подписать защитника сборной Украины

Житомирское «Полесье» хочет повысить конкуренцию на позиции левого защитника, сообщает ТаТоТаке.

Кандидатом на усиление позиции является украинский игрок загребского «Динамо» Богдан Михайличенко.

26-летний защитник является действующим игроком сборной Украины (получал вызов на матчи в октябре 2023 года), но в последний раз выходил на поле в составе «сине-желтых» еще 21 сентября 2022 года, когда в матче Лиги наций подопечные Александра Петракова разгромно уступили Шотландии (0:3).

В этом сезоне Богдан Михайличенко провел лишь 6 матчей в чемпионате Хорватии. Ранее сообщалось, что он не нужен своему клубу.