Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Полесье может подписать защитника сборной Украины
Украина. Премьер лига
22 декабря 2023, 21:06 |
779
1

Источник: Полесье может подписать защитника сборной Украины

Богдан Михайличенко не нужен загребскому «Динамо»

22 декабря 2023, 21:06 |
779
1
Источник: Полесье может подписать защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

Житомирское «Полесье» хочет повысить конкуренцию на позиции левого защитника, сообщает ТаТоТаке.

Кандидатом на усиление позиции является украинский игрок загребского «Динамо» Богдан Михайличенко.

26-летний защитник является действующим игроком сборной Украины (получал вызов на матчи в октябре 2023 года), но в последний раз выходил на поле в составе «сине-желтых» еще 21 сентября 2022 года, когда в матче Лиги наций подопечные Александра Петракова разгромно уступили Шотландии (0:3).

В этом сезоне Богдан Михайличенко провел лишь 6 матчей в чемпионате Хорватии. Ранее сообщалось, что он не нужен своему клубу.

По теме:
Плюс украинец в АПЛ? Брайтона нацелился на 18-летнего воспитанника Руха
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Борнмут продаст Забарного
Разорвут аренду? Игрок Шахтера может досрочно покинуть хорватский клуб
Богдан Михайличенко Полесье Житомир Динамо Загреб трансферы трансферы УПЛ чемпионат Хорватии по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
Футбол | 22 декабря 2023, 01:07 0
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом

21 декабря «Реал» вырвал победу у «Алавеса» на 90+2-й минуте и возглавил Ла Лигу

Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона
Футбол | 21 декабря 2023, 22:35 4
Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона
Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона

Игра завершилась со счетом 1:1, Артем отыграл 64 минуты и реализовал пенальти

Роналду забил за Аль-Наср и обошел Холанда по количеству голов в 2023 году
Футбол | 22.12.2023, 19:27
Роналду забил за Аль-Наср и обошел Холанда по количеству голов в 2023 году
Роналду забил за Аль-Наср и обошел Холанда по количеству голов в 2023 году
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Футбол | 22.12.2023, 12:00
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
УПЛ выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ
Футбол | 22.12.2023, 18:48
УПЛ выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ
УПЛ выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
у них там Смоляков очень здоров себя проявил.
Им нужнее правый защитник
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
21.12.2023, 18:15 9
Футбол
Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко
Скандал в Ужгороде. Закарпатцы ждут вмешательства Андрея Шевченко
21.12.2023, 00:27 37
Футбол
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
20.12.2023, 21:24 11
Футзал
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
20.12.2023, 22:49 1
Футбол
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
20.12.2023, 19:05 23
Футбол
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
21.12.2023, 22:01 27
Футбол
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
21.12.2023, 06:20 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем