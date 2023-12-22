Источник: Полесье может подписать защитника сборной Украины
Богдан Михайличенко не нужен загребскому «Динамо»
Житомирское «Полесье» хочет повысить конкуренцию на позиции левого защитника, сообщает ТаТоТаке.
Кандидатом на усиление позиции является украинский игрок загребского «Динамо» Богдан Михайличенко.
26-летний защитник является действующим игроком сборной Украины (получал вызов на матчи в октябре 2023 года), но в последний раз выходил на поле в составе «сине-желтых» еще 21 сентября 2022 года, когда в матче Лиги наций подопечные Александра Петракова разгромно уступили Шотландии (0:3).
В этом сезоне Богдан Михайличенко провел лишь 6 матчей в чемпионате Хорватии. Ранее сообщалось, что он не нужен своему клубу.
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