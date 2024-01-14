Источник: Полесье подпишет Богдана Михайличенко на правах свободного агента
Контракт защитника с клубом УПЛ будет действовать до лета 2026 года
Украинский защитник Богдан Михайличенко сегодня, 14 января, подпишет контракт с «Полесьем».
Предыдущим клубом Михайличенко было хорватское «Динамо» Загреб, где он выступал с лета 2023 года.
Защитник переходит в «Полесье» свободным агентом. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, сообщает ТаТоТаке.
26-летний игрок считался первой опцией для усиления позиции левого защитника в житомирском клубе.
Михайличенко сыграл 15 матчей за полсезона в «Динамо» Загреб, если учитывать все турниры, без забитых голов.
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