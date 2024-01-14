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  4. Источник: Полесье подпишет Богдана Михайличенко на правах свободного агента
Украина. Премьер лига
14 января 2024, 16:35 |
752
2

Источник: Полесье подпишет Богдана Михайличенко на правах свободного агента

Контракт защитника с клубом УПЛ будет действовать до лета 2026 года

14 января 2024, 16:35 |
752
2
Источник: Полесье подпишет Богдана Михайличенко на правах свободного агента
ФК Динамо Загреб. Богдан Михайличенко

Украинский защитник Богдан Михайличенко сегодня, 14 января, подпишет контракт с «Полесьем».

Предыдущим клубом Михайличенко было хорватское «Динамо» Загреб, где он выступал с лета 2023 года.

Защитник переходит в «Полесье» свободным агентом. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, сообщает ТаТоТаке.

26-летний игрок считался первой опцией для усиления позиции левого защитника в житомирском клубе.

Михайличенко сыграл 15 матчей за полсезона в «Динамо» Загреб, если учитывать все турниры, без забитых голов.

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Богдан Михайличенко Динамо Загреб Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Виктор Алтухов
Одиниз сильнейших левых защитников Украины, был, по крайней мере.
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ZANREGENT1993
Тем временем ДК ещё в поисках...
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