Источник: Полесье подпишет Богдана Михайличенко на правах свободного агента

Украинский защитник Богдан Михайличенко сегодня, 14 января, подпишет контракт с «Полесьем».

Предыдущим клубом Михайличенко было хорватское «Динамо» Загреб, где он выступал с лета 2023 года.

Защитник переходит в «Полесье» свободным агентом. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, сообщает ТаТоТаке.

26-летний игрок считался первой опцией для усиления позиции левого защитника в житомирском клубе.

Михайличенко сыграл 15 матчей за полсезона в «Динамо» Загреб, если учитывать все турниры, без забитых голов.