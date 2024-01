Ничего Особенного. Дальше – лишь Саудовская Аравия

Девятое место в чемпионате, отставание от топ-четверки на пять очков, вылет в Кубке Италии от заклятых врагов из «Лацио». Это один полюс. А противоположный – третья сверху зарплатная ведомость в серии А и нескрываемые лигочемпионские амбиции собственника клуба Дэна Фридкина. Все это – о нынешней «Роме».

Не нужно было быть экстрасенсом, чтобы спрогнозировать отставку для нынешнего наставника «джаллоросси». И она состоялась.

Ожидаемые и закономерные изменения на тренерском мостике «Ромы» прошли бы обычной не очень заметной строчкой в нескончаемой ленте мировых спортивных новостей, если бы не персона ее уже бывшего главного тренера.

Этим уже бывшим наставником римской команды оказался лучший в недалеком прошлом футбольный тренер Жозе Моуриньо. Мимо такой информации не пройдешь при всем желании.

Хотя, если говорить конкретно, «Особенный» уже давно потерял и свой статус, и свою хватку. В «Роме» мы увидели агонию некогда великого тренера. И с этим нужно смириться и всем нам, и сеу Жозе.

***

После провала и громкой отставки в «Тоттенхэме» для Жозе двери в топ-клубы АПЛ были уже закрыты. Собственно, как и в топ-клубы других серьезных чемпионатов.

После «МЮ» и особенно «Тоттенхэма» Моуриньо оказался в незавидном положении. С одной стороны, его финансовые аппетиты все еще были на высоте, но с другой – он уже перешел в ранг высокооплачиваемого «офисного планктона», который полезен на работе лишь тем, что ярко умеет рассказывать байки да подначивать коллег.

Почти год после ухода из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо работал в качестве телевизионного эксперта. Дорогостоящего, но всего лишь телеэксперта. За это время, по уверениям самого португальца, он пытался переосмыслить свою карьеру, посмотреть под иным углом на тренерское ремесло и на футбол в целом.

Однако, возглавив в 2021-м «Тоттенхэм», Моур так и не продемонстрировал публике себя любимого улучшенной версии, обнуленного и готового перезапустить карьеру.

Его максимум во главе «шпор» – шестое место. И унылый посредственный футбол, который разбавлялся исключительно талантом и импровизацией главного забивного дуэта «шпор» – Сона и Кейна.

Леви, почти всю свою сознательную жизнь пытавшийся заполучить в тренеры для своего «Тоттенхэма» Моуриньо, быстро разочаровался. Потому что нынешний Моуриньо – это явно не тот тренер, которым был в начале века.

Клубные боссы, футболисты, соперники, стюарды, составители календаря, состояние газона – список виноватых в неудачах Моуриньо за последние пару лет лишь расширялся. Ранее чтобы Жозе опускался до такого – да ни в жизнь. Сейчас это стало его любимым занятием.

С «Ромой» он тоже не поднимался выше шестого места в чемпионате. Да, он выиграл для клуба первый в его истории трофей – Лигу конференций, но победа в турнире, изначально рассчитанном для тех, кто привык довольствоваться малым, не ввела в заблуждение ни босса «Ромы», ни болельщиков клуба. В первую очередь потому, что футбол, демонстрируемый римлянами при Жозе – это хождение по мукам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Даже если это хождение доведено до автоматизма, и порой приносит результаты (тот же Кубок Лиги конференций и выход в финал Лиги Европы) все равно хочется увидеть что-то хоть чуточку яркое, спелое, живое. А не 28 процентов владения мячом и с одним ударом в створ ворот против 23 ударов у соперника, как было в полуфинальном поединке минувшего сезона Лиги Европы против «Байера», лишь по счастливой случайности завершившегося для «джаллоросси» нулевой ничьей.

«Моя команда посредственная, поэтому она так низко и располагается в турнирной таблице», – ответил недавно «Особенный» на вопрос о причинах столь неудачного выступления его команды. Видится, что теперь можно продолжить этот тезис: «Команда так низко располагается в турнирной таблице потому, что у нее посредственный тренер».

Да, с точки зрения зажечь словесно, тонко потролить, больно укусить равных Моуринью и сейчас практически нет. Благодаря этому своему качеству, да еще ностальгии по былым победам его и пригласили в «Рому». В надежде на то, что португалец в свое время провернул с «Интером».

Но сейчас он ничего такого не смог провернуть. Кажется, что и сам футбол, и ведущие представители тренерской профессии сделали семимильный шаг вперед, а Жозе Моуринью остался стоять на месте: настолько слабы, неубедительны и неактуальны его методики.

***

Но даже и это еще полбеды. Беда в том, что Моуринью сейчас, то есть в последних своих четырех командах, не делал и половины того, что делал раньше.

Он совершил своеобразный переворот в АПЛ в свой первый приход в «Челси», когда отказался от схемы 4-4-2 в пользу 4-3-3. Он скрупулезно изучал соперника – будь то фаворит или команда из третьего дивизиона. Его тренировки были насколько интересными, настолько и конкретными. Он был отменным тактиком, делая основной упор на момент, когда «мяч не принадлежит ни одной из команд». Он был апологетом агрессивной игры в защите и высокого прессинга. И да, он в первые свои годы в АПЛ не «парковал автобусы» в штрафной. Это пришло к нему значительно позже.

В худшую сторону Жозе начал меняться в «Мадриде». Пустые перепасовки мяча, отказ от контроля мяча, нежелание менять неудачную схему по ходу игры. Казалось, он так вот мстил ненавистной «Барселоне» за отказ назначить его главным тренером.

Во второй свой приход в «Челси» ситуация еще больше ухудшилась. Конкретика на тренировках пропала. Стало больше занятий «для общего развития». Стало больше проблем в общении с ведущими игроками. Стало больше непонимания. И конфликтов.

Моуринью уже не мог самостоятельно решать тактические задачи, но, тем не менее, в отличие от того таки сэра Алекса Фергюсона не приглашал в свои тренерские штабы тактических «фриков». Он все еще надеялся решать вопросы благодаря собственной харизме и авторитету.

До поры до времени это действовало. Жозе чертовски умел мотивировать, настроить, понять душу футболиста. «Он стал для каждого из нас отцом или старшим братом. Он был готов умереть за нас», – вспоминал о Жозе футболист «Интера» Марко Матерацци. Ничем подобным нынешние футболисты «Ромы» похвастаться, увы, не могут. Даже в психологии, где Моур чувствовал себя, как рыба в воде, начались ощутимые проблемы.

Дошло до того, что практически все команды, из которых Моуриньо увольняли – «Челси», «Реал», «МЮ», «Тоттенхэм» – резко прибавляли после того, как команды возглавляли другие наставники. Уж слишком была очевидна разница между нормально и хорошо.

Да и то, как уходил раньш португалец из клубов, и как уходит сейчас – история сама по себе показательная. Из «Порту» он ушел небожителем. Первый раз из «Челси» – гением, которого обидел дуралей босс. Из «Интера» – со слезами футболистов и руководства.

Дальнейшие его уходы были похожи либо на откровенное бегство, либо на откровенный провал. Без слез. Без сожалений. И даже без эмоций.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Дальше будет еще хуже. В том смысле, что топовые клубы уже вряд ли доверятся Жозе. Прямая дорога – лишь в Саудовскую Аравию. Или в телеэксперты. Там как раз таких и любят: Кварцяный, Леоненко, Линекер, Невилл...

А результаты «Ромы» в ближайшее время должны пойти вверх. Кто бы ее не возглавил. Хуже точно быть не должно.

И да, с тем, что «Особенный» просто перестал быть таковым, нужно смириться. Как тренер он уже давно идет с ярмарки. Теперь он не The Special One, а The Finished One.