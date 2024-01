Источник: Жирона интересуется вингером сборной Венгрии

Каталонская «Жирона» внимательно следит за венгерским вингером бельгийского «Ломмела» Заланом Ванчей, сообщает журналист Бинч Босчак.

По информации источника, команда Мичела заинтересована в том, чтобы подписать футболиста летом 2024 года. Также за 19-летним талантом следит роттердамская «Спарта».

Шансов на переход в «Жирону» добавляет тот факт, что «Ломмел», как и клуб из Каталонии, принадлежит к футбольной империи City Group, следовательно трансферы между двумя командами более вероятны.

В этом сезоне чемпионата Бельгии Залан Ванча провел 17 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Также на его счету 1 матч за взрослую сборную Венгрии. Портал Tramsfermarkt оценивает стоимость левого вингера в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется 2 полузащитниками.

