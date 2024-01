Ястремская напомнила о войне в Украине после победы над Вондроушовой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 96) стартовала с неожиданной победы на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах разгромила 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову (Чехия) за 1 час и 15 минут со счетом 6:1, 6:2.

После завершения встречи украинка напомнила о войне в Украине:

«Чтобы рассказать о том, что происходит в Украине, пары секунд недостаточно. Я горжусь, что я украинка. Горжусь нашим народом. Горжусь нашими воинами.

Когда я была в Брисбене, перед матчем в дом моей бабушки попало ракета. Тяжело было играть. Нам нужно помнить и оказывать как можно больше поддержки Украине. Я горжусь тем, что я украинка», – сказала Даяна.

После победы над Маркетой Даяна написала на камере «Слава Украине».

В 1/32 финала австралийского мейджора украинка встретится с Варварой Грачевой.

