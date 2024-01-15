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  4. ФОТО. Ястремская написала на камере «Слава Украине» после победы на АО 2024
Australian Open
15 января 2024, 03:59 |
439
1

ФОТО. Ястремская написала на камере «Слава Украине» после победы на АО 2024

Даяна неожиданно обыграла Маркету Вондроушову на старте австралийского мейджора

15 января 2024, 03:59 |
439
1
ФОТО. Ястремская написала на камере «Слава Украине» после победы на АО 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 96) стартовала с неожиданной победы на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах разгромила 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову (Чехия) за 1 час и 15 минут со счетом 6:1, 6:2.

После неожиданного успеха украинка написала на камере «Слава Украине».

В следующем раунде австралийского мейджора Ястремская встретится с Варварой Грачевой.

ФОТО. Ястремская написала на камере «Слава Украине» после победы на АО 2024

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Даяна Ястремская Маркета Вондроушова фото Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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