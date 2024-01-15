Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 96) стартовала с неожиданной победы на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах разгромила 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову (Чехия) за 1 час и 15 минут со счетом 6:1, 6:2.

После неожиданного успеха украинка написала на камере «Слава Украине».

В следующем раунде австралийского мейджора Ястремская встретится с Варварой Грачевой.

ФОТО. Ястремская написала на камере «Слава Украине» после победы на АО 2024