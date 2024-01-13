ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал нападающего Челси
«Бернли» объявил о подписании Давида Датро Фофана
Английский «Бернли» официально объявил о подписании ивуарийского нападающего лондонского «Челси» Давида Датро Фофана.
Переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Как сообщалось ранее, «Бернли» будет выплачивать 21-летнему футболисту 100% его зарплаты, но не будет иметь права выкупа.
Первую половину сезона Давид Датро Фофана провел в аренде в берлинском «Унионе», за который сыграл 17 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
We're pleased to confirm the signing of forward David Datro Fofana who joins on loan from Chelsea until the end of the season 📝— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 13, 2024
The 21-year-old Ivory Coast international becomes Vincent Kompany’s first signing of the January transfer window 🇨🇮
Welcome to Burnley, David 👏
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