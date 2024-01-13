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Англия
13 января 2024, 16:13 | Обновлено 13 января 2024, 16:14
615
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал нападающего Челси

«Бернли» объявил о подписании Давида Датро Фофана

13 января 2024, 16:13 | Обновлено 13 января 2024, 16:14
615
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал нападающего Челси
ФК Бернли. Давид Датро Фофана

Английский «Бернли» официально объявил о подписании ивуарийского нападающего лондонского «Челси» Давида Датро Фофана.

Переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Как сообщалось ранее, «Бернли» будет выплачивать 21-летнему футболисту 100% его зарплаты, но не будет иметь права выкупа.

Первую половину сезона Давид Датро Фофана провел в аренде в берлинском «Унионе», за который сыграл 17 матчей, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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Источник ФК Бернли
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