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Англия
13 января 2024, 13:33 | Обновлено 13 января 2024, 13:34
327
4

Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Челси – Фулхэм

Матч-открытие 21-го тура АПЛ начнется в 14:30

13 января 2024, 13:33 | Обновлено 13 января 2024, 13:34
327
4
Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Челси – Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 13 января, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче двадцать первого тура Английской Премьер-лиги примет «Фулхэм». Начало матча – в 14:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 10-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Силва, Густо, Кайседо, Галлагер, Стерлинг, Палмер, Энцо, Броя.

«Фулхэм»: Лено, Тете, Тосин, Диоп, Робинсон, Пальинья, Керни, Уилсон, Андреас, Вилльян, Рауль.

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Фулхэм стартовые составы Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Remark
Запасний в запасі. Чекаємо на голи. 
Пора вже Міші перейти в більш слабішу команду, де він хоча би матиме ігрову практику.
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-1
contr
Мудрик буде на лаві запасних «грати» свою кацапську курву 😫😫😫
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-1
zelc006
Як же без нашого казачели! Його берегуть, як сонячні промені! 
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-2
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