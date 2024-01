Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Челси – Фулхэм

Сегодня, 13 января, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче двадцать первого тура Английской Премьер-лиги примет «Фулхэм». Начало матча – в 14:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 10-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Силва, Густо, Кайседо, Галлагер, Стерлинг, Палмер, Энцо, Броя.

«Фулхэм»: Лено, Тете, Тосин, Диоп, Робинсон, Пальинья, Керни, Уилсон, Андреас, Вилльян, Рауль.

🚨 Your Blues starting XI is here. 👇@ParimatchUK | #CFC | #CheFul pic.twitter.com/hlN4zB53q1