Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Челси – Фулхэм
Матч-открытие 21-го тура АПЛ начнется в 14:30
Сегодня, 13 января, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче двадцать первого тура Английской Премьер-лиги примет «Фулхэм». Начало матча – в 14:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 10-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Силва, Густо, Кайседо, Галлагер, Стерлинг, Палмер, Энцо, Броя.
«Фулхэм»: Лено, Тете, Тосин, Диоп, Робинсон, Пальинья, Керни, Уилсон, Андреас, Вилльян, Рауль.
🚨 Your Blues starting XI is here. 👇@ParimatchUK | #CFC | #CheFul pic.twitter.com/hlN4zB53q1— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 13, 2024
Ready for battle. ⚔️#CHEFUL pic.twitter.com/m5PYBH7CdG— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 13, 2024
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