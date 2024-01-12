ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Борнмута признан лучшим футболистом декабря в АПЛ
Доминик Соланке получил престижную награду
Центральный нападающий «Борнмута» Доминик Соланке признан лучшим игроком декабря в Английской Премьер-лиге.
В последнем месяце 2023 года 26-летний футболист провел 6 матчей, отметившись 6 забитыми мячами, а его команда одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью.
Всего на счету Доминика Соланке уже 12 голов в этом сезоне Английской Премьер-лиги. Он является одним из лучших бомбардиров лиги на данный момент.
Ранее сообщалось, что в подписании Доминика Соланке заинтересованы лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал».
Unstoppable in December 🏹— Premier League (@premierleague) January 12, 2024
Introducing your @EASPORTSFC Player of the Month… Dominic Solanke! #PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/wzpmiXX3i8
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