ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Борнмута признан лучшим футболистом декабря в АПЛ

Центральный нападающий «Борнмута» Доминик Соланке признан лучшим игроком декабря в Английской Премьер-лиге.

В последнем месяце 2023 года 26-летний футболист провел 6 матчей, отметившись 6 забитыми мячами, а его команда одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью.

Всего на счету Доминика Соланке уже 12 голов в этом сезоне Английской Премьер-лиги. Он является одним из лучших бомбардиров лиги на данный момент.

Ранее сообщалось, что в подписании Доминика Соланке заинтересованы лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Unstoppable in December 🏹



Introducing your @EASPORTSFC Player of the Month… Dominic Solanke! #PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/wzpmiXX3i8