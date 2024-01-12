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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Борнмута признан лучшим футболистом декабря в АПЛ
Англия
12 января 2024, 14:01 |
538
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Борнмута признан лучшим футболистом декабря в АПЛ

Доминик Соланке получил престижную награду

12 января 2024, 14:01 |
538
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Борнмута признан лучшим футболистом декабря в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Соланке

Центральный нападающий «Борнмута» Доминик Соланке признан лучшим игроком декабря в Английской Премьер-лиге.

В последнем месяце 2023 года 26-летний футболист провел 6 матчей, отметившись 6 забитыми мячами, а его команда одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью.

Всего на счету Доминика Соланке уже 12 голов в этом сезоне Английской Премьер-лиги. Он является одним из лучших бомбардиров лиги на данный момент.

Ранее сообщалось, что в подписании Доминика Соланке заинтересованы лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал».

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Доминик Соланке Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший игрок
Источник Premier League
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