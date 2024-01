Клопп определился. Обнародованы стартовые составы Ливерпуля и Фулхэма

Вечером 10 января состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок пройдет 24 января.

Обнародованы стартовые составы Ливерпуля и Фулхэма

The Reds to take on Fulham in the #CarabaoCup semi-final first leg 📋#LIVFUL