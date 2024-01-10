Клопп определился. Обнародованы стартовые составы Ливерпуля и Фулхэма
Игра пройдет 10 января в 22:00 в Ливерпуле на стадионе «Энфилд»
Вечером 10 января состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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Ответный поединок пройдет 24 января.
Обнародованы стартовые составы Ливерпуля и Фулхэма
The Reds to take on Fulham in the #CarabaoCup semi-final first leg 📋#LIVFUL— Liverpool FC (@LFC) January 10, 2024
Our @Carabao_Cup Semi-Final XI! 🚨#LIVFUL pic.twitter.com/pDwTRA6FYC— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 10, 2024
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