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Англия
10 января 2024, 21:43 | Обновлено 10 января 2024, 21:52
333
0

Клопп определился. Обнародованы стартовые составы Ливерпуля и Фулхэма

Игра пройдет 10 января в 22:00 в Ливерпуле на стадионе «Энфилд»

10 января 2024, 21:43 | Обновлено 10 января 2024, 21:52
333
0
Клопп определился. Обнародованы стартовые составы Ливерпуля и Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп (слева)

Вечером 10 января состоится матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок пройдет 24 января.

Обнародованы стартовые составы Ливерпуля и Фулхэма

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Ливерпуль Фулхэм Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Фулхэм стартовые составы
Источник Sport.ua
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