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  4. Источник: полузащитник Ливерпуля продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа
Англия
08 января 2024, 17:49 |
758
0

Источник: полузащитник Ливерпуля продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа

Фабиу Карвалью на правах аренды присоединится к «Халл Сити»

08 января 2024, 17:49 |
758
0
Источник: полузащитник Ливерпуля продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиу Карвалью

Португальский полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью на правах аренды присоединится к «Халл Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, аренда продлится до завершения сезона 2023/24 и в ней не предусмотрена опция выкупа 21-летнего футболиста.

Первую половину этого сезона Фабиу Карвалью провел в аренде в «РБ Лейпциг», но за полгода отыграл лишь 360 минут и не сумел отличиться результативными действиями, из-за чего «Ливерпуль» уже в январе отозвал своего игрока из Германии. Ранее сообщалось, что португальцем интересуется «Вулверхэмптон».

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Халл Сити Фабиу Карвалью Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип аренда игрока Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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