Источник: полузащитник Ливерпуля продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа

Португальский полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью на правах аренды присоединится к «Халл Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, аренда продлится до завершения сезона 2023/24 и в ней не предусмотрена опция выкупа 21-летнего футболиста.

Первую половину этого сезона Фабиу Карвалью провел в аренде в «РБ Лейпциг», но за полгода отыграл лишь 360 минут и не сумел отличиться результативными действиями, из-за чего «Ливерпуль» уже в январе отозвал своего игрока из Германии. Ранее сообщалось, что португальцем интересуется «Вулверхэмптон».

🚨🇵🇹 Fábio Carvalho has received now the green light from Liverpool to travel and undergo medical tests at Hull City.



Done deal on loan until June, there’s no option to buy.



Here we go 🟠⚫️ pic.twitter.com/OFjcYbbdHU