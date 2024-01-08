Источник: полузащитник Ливерпуля продолжит карьеру в клубе Чемпионшипа
Фабиу Карвалью на правах аренды присоединится к «Халл Сити»
Португальский полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью на правах аренды присоединится к «Халл Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, аренда продлится до завершения сезона 2023/24 и в ней не предусмотрена опция выкупа 21-летнего футболиста.
Первую половину этого сезона Фабиу Карвалью провел в аренде в «РБ Лейпциг», но за полгода отыграл лишь 360 минут и не сумел отличиться результативными действиями, из-за чего «Ливерпуль» уже в январе отозвал своего игрока из Германии. Ранее сообщалось, что португальцем интересуется «Вулверхэмптон».
🚨🇵🇹 Fábio Carvalho has received now the green light from Liverpool to travel and undergo medical tests at Hull City.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2024
Done deal on loan until June, there’s no option to buy.
Here we go 🟠⚫️ pic.twitter.com/OFjcYbbdHU
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