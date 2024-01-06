Сухой матч Трубина, 90 минут Милованова. Бенфика разгромила Ароку в гостях
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов»
6 января состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».
Голами за гостей отличились Рафа Силва (39), Оркун Кекчу (47) и Петар Муса (85).
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел сухой матч.
Представитель Украины в составе хозяев Богдан Милованов отыграл все 90 минут.
Сейчас «Бенфика» занимает второе место в таблице чемпионата. У команды 39 очков. У лидера «Спортинга» 40 пунктов.
Чемпионат Португалии. 16-й тур. 6 января
Арока – Бенфика – 0:3
Голы: Рафа Силва (39), Кекчу (47), Муса (85)
Другие результаты дня:
- Фаренсе – Жил Висенте – 1:0
- Эштрела – Визела – 1:1
⏹️ It's full-time and the 𝐖𝐈𝐍 is ours! 🙌#FCASLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/OpT00y1mLl— SL Benfica (@slbenfica_en) January 6, 2024
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А чего одна плакса 2307 с дырявых отписалась ,а где остальные дырявые боты которые на ветке про Мудрика сидят или это другое ,а да это же не друщан в Бенфики на ноль отстоял