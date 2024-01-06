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Чемпионат Португалии
Арока
06.01.2024 20:00 – FT 0 : 3
Бенфика
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Португалия
06 января 2024, 22:07 |
609
5

Сухой матч Трубина, 90 минут Милованова. Бенфика разгромила Ароку в гостях

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов»

06 января 2024, 22:07 |
609
5
Сухой матч Трубина, 90 минут Милованова. Бенфика разгромила Ароку в гостях
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

6 января состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».

Голами за гостей отличились Рафа Силва (39), Оркун Кекчу (47) и Петар Муса (85).

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел сухой матч.

Представитель Украины в составе хозяев Богдан Милованов отыграл все 90 минут.

Сейчас «Бенфика» занимает второе место в таблице чемпионата. У команды 39 очков. У лидера «Спортинга» 40 пунктов.

Чемпионат Португалии. 16-й тур. 6 января

Арока – Бенфика – 0:3

Голы: Рафа Силва (39), Кекчу (47), Муса (85)

Другие результаты дня:

  • Фаренсе – Жил Висенте – 1:0
  • Эштрела – Визела – 1:1
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Источник Sport.ua
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avk2307
От Трубін молодець. І в плані відносин з шахраями і в плані гри . Вирвався і показує результат. А якби чекав 50 млндля Ахметова то  деградував би в УПЛ
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0
А Ш
Лунін найкращий!
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-1
Viktor Shuper
Трубін топчик, хоча в цьому матчі в нього й роботи не було особливо. а кращий воротар України сучасної - Бущан. поки що, принаймні
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-1
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Лига конференций без динамо
Трубин лучший вратарь Украины это уже понятно .
А чего одна плакса 2307 с дырявых  отписалась ,а где остальные дырявые боты  которые на ветке про Мудрика сидят  или это другое ,а да это же не друщан в Бенфики на ноль отстоял 
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-2
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