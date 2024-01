Сухой матч Трубина, 90 минут Милованова. Бенфика разгромила Ароку в гостях

6 января состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии между командами «Арока» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлов».

Голами за гостей отличились Рафа Силва (39), Оркун Кекчу (47) и Петар Муса (85).

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел сухой матч.

Представитель Украины в составе хозяев Богдан Милованов отыграл все 90 минут.

Сейчас «Бенфика» занимает второе место в таблице чемпионата. У команды 39 очков. У лидера «Спортинга» 40 пунктов.

Чемпионат Португалии. 16-й тур. 6 января

Арока – Бенфика – 0:3

Голы: Рафа Силва (39), Кекчу (47), Муса (85)

Другие результаты дня:

