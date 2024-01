Элегантный гол Стерлинга и агрессивный Мудрик. Челси разбил Престон в Кубке

6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Престон». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «пенсионеров».

Голами за лондонцев отличились Армандо Бройя (58), Тияго Силва (66), Рахим Стерлинг (69) и Энцо Фернандес (85).

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту, после чего был заменен на Нони Мадуэке. Украинец помог забить первый гол лондонцев. Мудрик агрессивно пошел в отбор, забрал мяч у соперника рядом с воротами, отдал пас на Мало Гюсто, который оформил ассист на Бройю после навеса.

На 69-й Стрелинг элегантно поразил ворота клуба из Чемпионшипа, забив со штрафного.

В параллельных матчах «Астон Вилла» минимально обыграла «Мидлсбро», «Суонси» выиграл у «Моркама», а «Шеффилд Уэнсдей» разгромил «Кардифф Сити» 4:0.

Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января

Челси – Престон – 4:0

Голы: Бройя, 58, Силва, 66, Стерлинг, 69, Фернандес, 85

Мидлсбро – Астон Вилла – 0:1

Гол: Мэтти Кэш, 87

Суонси – Моркам – 2:0

Голы: Патино, 47, Йетс, 87

Шеффилд Уэнсдей – Кардифф Сити – 4:0

Голы: Уиндасс, 2, Сойерс, 38 (автогол), Палмер, 40, Уилкс, 90+1

Victory for the Owls in round three of the @EmiratesFACup!



An exciting cup-tie at Hillsborough as we make it three wins on the bounce!#SHWCAR pic.twitter.com/LbcHbyye2n