6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Престон». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «пенсионеров».

Голами за лондонцев отличились Армандо Бройя (58), Тияго Силва (66), Рахим Стерлинг (69) и Энцо Фернандес (85).

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту, после чего был заменен на Нони Мадуэке. Украинец помог забить первый гол лондонцев. Мудрик агрессивно пошел в отбор, забрал мяч у соперника рядом с воротами, отдал пас на Мало Гюсто, который оформил ассист на Бройю после навеса.

Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января

Челси – Престон – 4:0

Голы: Бройя, 58, Силва, 66, Стерлинг, 69, Фернандес, 85

Видео голов и обзор матча: