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Кубок Англии
Челси
06.01.2024 19:30 – FT 4 : 0
Престон Норт Энд
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Англия
06 января 2024, 23:38 |
389
0

Челси – Престон – 4:0. Мудрик помог забить. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

06 января 2024, 23:38 |
389
0
Челси – Престон – 4:0. Мудрик помог забить. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Престон». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «пенсионеров».

Голами за лондонцев отличились Армандо Бройя (58), Тияго Силва (66), Рахим Стерлинг (69) и Энцо Фернандес (85).

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту, после чего был заменен на Нони Мадуэке. Украинец помог забить первый гол лондонцев. Мудрик агрессивно пошел в отбор, забрал мяч у соперника рядом с воротами, отдал пас на Мало Гюсто, который оформил ассист на Бройю после навеса.

Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января

Челси – Престон – 4:0

Голы: Бройя, 58, Силва, 66, Стерлинг, 69, Фернандес, 85

Видео голов и обзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Сильва (Челси).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Армандо Броя (Челси).
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Михаил Мудрик Армандо Бройя Энцо Фернандес Тиаго Силва Рахим Стерлинг видео голов и обзор Челси Престон Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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