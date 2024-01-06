Челси – Престон – 4:0. Мудрик помог забить. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Престон». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «пенсионеров».
Голами за лондонцев отличились Армандо Бройя (58), Тияго Силва (66), Рахим Стерлинг (69) и Энцо Фернандес (85).
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту, после чего был заменен на Нони Мадуэке. Украинец помог забить первый гол лондонцев. Мудрик агрессивно пошел в отбор, забрал мяч у соперника рядом с воротами, отдал пас на Мало Гюсто, который оформил ассист на Бройю после навеса.
Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января
Челси – Престон – 4:0
Голы: Бройя, 58, Силва, 66, Стерлинг, 69, Фернандес, 85
Видео голов и обзор матча:
События матча
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