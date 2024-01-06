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  4. ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
Англия
06 января 2024, 21:11 |
9136
1

ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол

Украинский вингер «Челси» удачно пошел в прессинг

06 января 2024, 21:11 |
9136
1
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 января 2024 года, проходит матч 1/32 финала Кубка Англии между лондонским "Челси" и "Престоном". Счет по состоянию на 80-ю минуту поединка - 3:0 в пользу хозяев поля.

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На 58-й минуте поединка албанский нападающий Армандо Броя открыл счет во встрече. Перед этим украинский вингер Михаил Мудрик удачно пошел в прессинг, отобрав мяч у соперника, и отдал передачу, которая в итоге стала предголевой.

Интересно, что уже через 3 минуты украинца заменили.

ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол

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Источник Sport.ua
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King8619
ДНО навіть тут не спромогломь забити 
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