Сегодня, 6 января 2024 года, проходит матч 1/32 финала Кубка Англии между лондонским "Челси" и "Престоном". Счет по состоянию на 80-ю минуту поединка - 3:0 в пользу хозяев поля.

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На 58-й минуте поединка албанский нападающий Армандо Броя открыл счет во встрече. Перед этим украинский вингер Михаил Мудрик удачно пошел в прессинг, отобрав мяч у соперника, и отдал передачу, которая в итоге стала предголевой.

Интересно, что уже через 3 минуты украинца заменили.

ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол