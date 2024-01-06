6 января на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 3-го раунда Кубка Англии, в котором «Челси» встретится с «Престоном». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Челси

Команда пережила глубокий провал в прошлом сезоне. Но хуже всего то, что после такого резкого спада не произошло и близко такого же быстрого подъема. Потратив снова за летнее окно сотни миллионов на новичков и заманив на пост менеджера Маурисио Почеттино, синие за первый круг в 2023/2024 продемонстрировала в основном свою неспособность добиваться возвращения в топ-4. Об этом можно забыть, более того, невысоки шансы подняться даже в зону еврокубков, хотя зимой получается кое-как прибавить. Хотя с Лутоном чуть не растеряли все преимущество, выиграв только 3-2. Как-то спасать сезон могут попытаться через другие форматы. В Кубке Лиги вымучили проход Ньюкасла, но, главное, прошли в полуфинал турнира - и там Мидлсбро, отнюдь не топовый противник.

Престон

Клуб был первым грандом английского футбола. Но это было в позапрошлом веке, свыше 130 лет назад. Объективный нынешний статус неуязвимых - это середняк Чемпионшипа. Там было 12-е место в прошлом розыгрыше, и это далеко не худший результат, сравнительно с предыдущими циклами. Сейчас, казалось, есть шансы побороться пусть не за прямой подъем в АПЛ, но хотя бы в топ-6. Но, проиграв четырежды в 5 крайних турах, даже Шеффилд Уэнсдей, коллектив скатился опять в нижнюю часть таблицы. Не удивительно, что именно на этом и, скорее всего, сосредоточатся, и жертвуя ради общего успеха другими турнирами. Примечательно, что в Кубке Лиги был вылет уже в августе, когда дома после 2-2 проиграли серию пенальти скромному, но дерзкому Солфорд Сити.

Статистика личных встреч

До этого стороны играли в 2010-м году, тоже в кубке. Тогда пенсионеры выиграли 2-0 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что уж с таким противником синие должны справиться довольно легко. Согласимся и поставим на то, что тут хозяева добьются победы при форе -2 гола (коэффициент - 1,92).