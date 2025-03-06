«Нет такого игрока, который забивает в каждой игре». Мареска – о Палмере

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал готовность команды к матчу с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги конференций.

«Наш соперник – очень хорошая команда. Они прекрасно выступают в своем чемпионате и в Лиге конференций, где доказали, что могут быть достойным оппонентом. У них сильный состав и хороший тренер. Они демонстрируют качественный футбол, поэтому матч будет интересным.

Коул Палмер в заявке, а это значит, что он сможет сыграть. Коул всегда рад получить возможность выйти на поле. Сейчас в его действиях наблюдается определенный спад, но я знаю, на что он способен. В последнем матче против «Астон Виллы» я остался довольным его игрой.

Нет такого игрока, который забивает в каждой игре – это нормально.

Возвращаясь к сопернику, я пересмотрел несколько их матчей. Они пытаются контролировать игру и доминировать. Впереди у них очень качественные футболисты», - сказал Мареска.