Стало известно, кто может заменить Моуриньо в Роме

Римская «Рома» рассматривает главного тренера «Монцы» Раффаэле Палладино как возможно замену Жозе Моуриньо, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что контракт 39-летнего специалиста с «Монцой» истекает в конце сезона 2023/24 (как и контракт Жозе Моуриньо с «Ромой»). Молодой коуч не спешит продлевать соглашение, ведь ждет предложений от топ-клубов.

Раффаэле Палладино всю профессиональную карьеру тренера провел в «Монце». Под его руководством команда провела 53 матча, одержав 20 побед и 16 ничьих. Сейчас клуб идет на 11-м месте в Серии А.

