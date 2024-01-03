Стало известно, кто может заменить Моуриньо в Роме
Раффаэле Палладино из «Монцы» хочет тренировать топ-клуб
Римская «Рома» рассматривает главного тренера «Монцы» Раффаэле Палладино как возможно замену Жозе Моуриньо, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Отмечается, что контракт 39-летнего специалиста с «Монцой» истекает в конце сезона 2023/24 (как и контракт Жозе Моуриньо с «Ромой»). Молодой коуч не спешит продлевать соглашение, ведь ждет предложений от топ-клубов.
Раффаэле Палладино всю профессиональную карьеру тренера провел в «Монце». Под его руководством команда провела 53 матча, одержав 20 побед и 16 ничьих. Сейчас клуб идет на 11-м месте в Серии А.
#ASRoma appreciate Raffaele #Palladino as possible new coach for the next season. His contract with #Monza expires in June and the young coach (he will turn 40 in April) is stalling to extend because he is waiting for the call of a top club. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 3, 2024
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