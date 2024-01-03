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Италия
03 января 2024, 21:55 | Обновлено 03 января 2024, 21:56
1018
0

Стало известно, кто может заменить Моуриньо в Роме

Раффаэле Палладино из «Монцы» хочет тренировать топ-клуб

03 января 2024, 21:55 | Обновлено 03 января 2024, 21:56
1018
0
Стало известно, кто может заменить Моуриньо в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Раффаэле Палладино

Римская «Рома» рассматривает главного тренера «Монцы» Раффаэле Палладино как возможно замену Жозе Моуриньо, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что контракт 39-летнего специалиста с «Монцой» истекает в конце сезона 2023/24 (как и контракт Жозе Моуриньо с «Ромой»). Молодой коуч не спешит продлевать соглашение, ведь ждет предложений от топ-клубов.

Раффаэле Палладино всю профессиональную карьеру тренера провел в «Монце». Под его руководством команда провела 53 матча, одержав 20 побед и 16 ничьих. Сейчас клуб идет на 11-м месте в Серии А.

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Раффаэле Палладино Монца Рома Рим Жозе Моуриньо Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера Николо Скира
Источник Николо Скира
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