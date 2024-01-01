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  4. Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
WTA
01 января 2024, 01:27 |
936
0

Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой

Петра Квитова беременна

01 января 2024, 01:27 |
936
0
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

17-я ракетка мира Петра Квитова сообщила, что летом у нее родится первый ребенок.

«В первый день 2024 года я хочу поздравить вас с Новым годом и поделиться радостной новостью о том, что этим летом у нас с Иржи появится малыш!», – написала Квитова в социальных сетях.

Отметим, что Иржи Ванек тренирует Петру с 2016 года. В 2020-м он расстался с женой после 18 лет брака и затем переехал к Квитовой, которая младше него на 12 лет. Летом 2023 пара сыграла свадьбу.

Петра Квитова – экс-вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона.

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Источник Sport.ua
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