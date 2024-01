Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой

17-я ракетка мира Петра Квитова сообщила, что летом у нее родится первый ребенок.

«В первый день 2024 года я хочу поздравить вас с Новым годом и поделиться радостной новостью о том, что этим летом у нас с Иржи появится малыш!», – написала Квитова в социальных сетях.

Отметим, что Иржи Ванек тренирует Петру с 2016 года. В 2020-м он расстался с женой после 18 лет брака и затем переехал к Квитовой, которая младше него на 12 лет. Летом 2023 пара сыграла свадьбу.

Петра Квитова – экс-вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона.

On the first day of 2024 I wanted to wish you a happy new year and share the exciting news that Jiri and I will be welcoming a baby into our family this summer! 👼 pic.twitter.com/JwUi2Lcose