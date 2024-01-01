Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Петра Квитова беременна
17-я ракетка мира Петра Квитова сообщила, что летом у нее родится первый ребенок.
«В первый день 2024 года я хочу поздравить вас с Новым годом и поделиться радостной новостью о том, что этим летом у нас с Иржи появится малыш!», – написала Квитова в социальных сетях.
Отметим, что Иржи Ванек тренирует Петру с 2016 года. В 2020-м он расстался с женой после 18 лет брака и затем переехал к Квитовой, которая младше него на 12 лет. Летом 2023 пара сыграла свадьбу.
Петра Квитова – экс-вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона.
On the first day of 2024 I wanted to wish you a happy new year and share the exciting news that Jiri and I will be welcoming a baby into our family this summer! 👼 pic.twitter.com/JwUi2Lcose— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) December 31, 2023
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