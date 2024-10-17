Роды стали ужасным испытанием. Известная теннисистка не спешит возвращаться

Чешская теннисистка Петра Квитова затронула щекотливую тему родов, признавшись, что они были для нее ужасающим опытом.

34-летняя теннисистка более трех месяцев назад родила сына Петера, которого она воспитывает вместе с мужем и тренером Иржи Ванеком.

«Я думала, что роды пройдут лучше, но это было сущее испытание. Все закончилось экстренным кесаревым сечением, так что это было не очень приятно. У меня все еще есть несколько лишних килограммов, но они постепенно уходят, так что я надеюсь, что скоро все будет так, как должно быть».

Она также порассуждала о своем будущем и приоритетах. Сейчас она не спешит выходить на корты.

«Я уже не самая младшая, и у нас есть сын, так что сейчас это скорее семейное решение. Посмотрим, как все пойдет. Сейчас я держу этот вопрос открытым, в том числе и потому, что в итоге у меня было кесарево сечение. Я оставляю этот вопрос открытым. Посмотрим, как это будет происходить с моей психикой и физическим состоянием», – отметила двукратная чемпионка Уимблдона и бывший второй номер рейтинга WTA.