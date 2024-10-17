Роды стали ужасным испытанием. Известная теннисистка не спешит возвращаться
Петра Квитова поделилась личными проблемами
Чешская теннисистка Петра Квитова затронула щекотливую тему родов, признавшись, что они были для нее ужасающим опытом.
34-летняя теннисистка более трех месяцев назад родила сына Петера, которого она воспитывает вместе с мужем и тренером Иржи Ванеком.
«Я думала, что роды пройдут лучше, но это было сущее испытание. Все закончилось экстренным кесаревым сечением, так что это было не очень приятно. У меня все еще есть несколько лишних килограммов, но они постепенно уходят, так что я надеюсь, что скоро все будет так, как должно быть».
Она также порассуждала о своем будущем и приоритетах. Сейчас она не спешит выходить на корты.
«Я уже не самая младшая, и у нас есть сын, так что сейчас это скорее семейное решение. Посмотрим, как все пойдет. Сейчас я держу этот вопрос открытым, в том числе и потому, что в итоге у меня было кесарево сечение. Я оставляю этот вопрос открытым. Посмотрим, как это будет происходить с моей психикой и физическим состоянием», – отметила двукратная чемпионка Уимблдона и бывший второй номер рейтинга WTA.
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