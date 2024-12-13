ФОТО. Звездный футболист сборной Бразилии впервые станет отцом

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон впервые станет отцом.

Об этом футболист сообщил вместе со своей девушкой Амандой Араухо в Instagram.

Пара начала встречаться в 2023 году, и с тех пор события в их жизни начали развиваться очень стремительно.

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Аманда – известная модель и инфлюенсер в Бразилии. Её суммарная аудитория в Instagram и TikTok – уже более 1 млн фолловеров.

Девушка училась в частном колледже в Сан-Паулу.