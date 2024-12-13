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13 декабря 2024, 02:06 |
93
0

ФОТО. Звездный футболист сборной Бразилии впервые станет отцом

Потрясающие новости для Ришарлисона

13 декабря 2024, 02:06 |
93
0
ФОТО. Звездный футболист сборной Бразилии впервые станет отцом
Instagram. Ришарлисон и Аманда Араухо

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон впервые станет отцом.

Об этом футболист сообщил вместе со своей девушкой Амандой Араухо в Instagram.

Пара начала встречаться в 2023 году, и с тех пор события в их жизни начали развиваться очень стремительно.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Аманда – известная модель и инфлюенсер в Бразилии. Её суммарная аудитория в Instagram и TikTok – уже более 1 млн фолловеров.

Девушка училась в частном колледже в Сан-Паулу.

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Артем Діхтяренко Источник: HotSport
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