ФОТО. В скандальной семье английского топ-игрока родится 2-й ребенок
Хорошие новости от Мейсона Гринвуда и Харриет Робсон
Вингер «Марселя» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд готовится во второй раз стать отцом.
Его девушка Харриет Робсон беременна и пара уже оповестила об этом радостном известии.
Напомним, что пара стала скандально-известной в январе 2022 года, когда Харриет подала заявление в полицию на своего парня за избиение.
С тех пор пара смогла восстановить отношения и воспитывает 2-летнюю дочь.
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Источник, близкий к паре, рассказал The Sun: «Мейсон сильно повзрослел за последние пару лет, особенно после того, как стал отцом».
«Они с Харриет наслаждаются жизнью вдали от зашкаливающего внимания, которым их одаривали английские СМИ, и они стали гораздо спокойнее, а это значит, что он может сосредоточиться на футболе».
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