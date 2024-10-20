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20 октября 2024, 19:15 |
1371
0

ФОТО. В скандальной семье английского топ-игрока родится 2-й ребенок

Хорошие новости от Мейсона Гринвуда и Харриет Робсон

20 октября 2024, 19:15 |
1371
0
ФОТО. В скандальной семье английского топ-игрока родится 2-й ребенок
Instagram. Мейсон Гринвуд и Харриет Робсон

Вингер «Марселя» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд готовится во второй раз стать отцом.

Его девушка Харриет Робсон беременна и пара уже оповестила об этом радостном известии.

Напомним, что пара стала скандально-известной в январе 2022 года, когда Харриет подала заявление в полицию на своего парня за избиение.

С тех пор пара смогла восстановить отношения и воспитывает 2-летнюю дочь.

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Источник, близкий к паре, рассказал The Sun: «Мейсон сильно повзрослел за последние пару лет, особенно после того, как стал отцом».

«Они с Харриет наслаждаются жизнью вдали от зашкаливающего внимания, которым их одаривали английские СМИ, и они стали гораздо спокойнее, а это значит, что он может сосредоточиться на футболе».

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фото lifestyle Мейсон Гринвуд Марсель Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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