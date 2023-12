Мудрик – в запасе. Челси огласил состав на матч с Лутоном

В субботу, 30 декабря, в 20-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» сыграет на выезде с «Лутоном».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных команды.

Напомним, в таблице АПЛ «Челси» занимает 10-е место с 25 очками. «Лутон» идет на 18-й позиции, имея 15 пунктов.

Your Hatters for the final game of 2023! 🫡 pic.twitter.com/1evOAHIylG