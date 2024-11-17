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17 ноября 2024, 20:40 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:41
477
0

«Мы взломаем Интернет». Роналду заинтриговал своим заявлением в YouTube

Криштиану анонсировал видео с известной личностью

17 ноября 2024, 20:40 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:41
477
0
«Мы взломаем Интернет». Роналду заинтриговал своим заявлением в YouTube
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный португальский форвард Аль-Насра Криштиану Роналду заинтриговал фанатов именем нового гостя своего YouTube-канала.

39-летний нападающий опубликовал на видеохостинге ролик, в котором он вел диалог с бывшим партнером по Манчестер Юнайтед Рио Фердинандом.

В разговоре последний просит Криштиану рассказать, кто будет новым гостем его YouTube-канала. Роналду ответил Рио, что это секрет, но намекнул, что это известная личность. Затем он добавил: «Мы взломаем Интернет».

Ранее участие в нескольких эпизодах на YouTube-канале Роналду приняли непосредственно сам Фердинанд и подруга Криштиану Джорджина Родригес.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Рио Фердинанд YouTube
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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