«Мы взломаем Интернет». Роналду заинтриговал своим заявлением в YouTube

Звездный португальский форвард Аль-Насра Криштиану Роналду заинтриговал фанатов именем нового гостя своего YouTube-канала.

39-летний нападающий опубликовал на видеохостинге ролик, в котором он вел диалог с бывшим партнером по Манчестер Юнайтед Рио Фердинандом.

В разговоре последний просит Криштиану рассказать, кто будет новым гостем его YouTube-канала. Роналду ответил Рио, что это секрет, но намекнул, что это известная личность. Затем он добавил: «Мы взломаем Интернет».

Ранее участие в нескольких эпизодах на YouTube-канале Роналду приняли непосредственно сам Фердинанд и подруга Криштиану Джорджина Родригес.