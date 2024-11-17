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ITF
17 ноября 2024, 07:54 |
27
0

Леся Цуренко – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК Украина – Австрия

17 ноября 2024, 07:54 |
27
0
Леся Цуренко – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Леся Цуренко и Синья Краус

17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжит матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Во второй игровой день первыми на корт выйдут Леся Цуренко (WTA 118) и Синья Краус (WTA 222). Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая личная встреча соперниц.

После первого игрового дня счет 1:1. Цуренко на старте противостояния одолела Тамиру Пашек, а затем Катарина Завацкая проиграла Краус.

Леся Цуренко – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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