17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжит матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Во второй игровой день первыми на корт выйдут Леся Цуренко (WTA 118) и Синья Краус (WTA 222). Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая личная встреча соперниц.

После первого игрового дня счет 1:1. Цуренко на старте противостояния одолела Тамиру Пашек, а затем Катарина Завацкая проиграла Краус.

Леся Цуренко – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.