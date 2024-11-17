Леся Цуренко – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК Украина – Австрия
17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжит матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
Во второй игровой день первыми на корт выйдут Леся Цуренко (WTA 118) и Синья Краус (WTA 222). Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая личная встреча соперниц.
После первого игрового дня счет 1:1. Цуренко на старте противостояния одолела Тамиру Пашек, а затем Катарина Завацкая проиграла Краус.
Леся Цуренко – Синья Краус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.
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