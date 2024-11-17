НАЗАРЕНКО: «Момент был стопроцентный, нужно было забивать, но не забил»
Нападающий сборной Украины прокомментировал упущенный супершанс в матче с Грузией
Нападающий сборной Украины и житомирского «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал потерянный шанс забить гол на 90+2 минуте матча со сборной Грузии:
«Момент был стопроцентный, нужно было забивать, но не забил, расстроен. Еще со стороны не смотрел, как все это произошло. Но если так говорить, то нужно было забивать. Я вышел на право, а Леха (Гуцуляк) перешел вторым форвардом. Сергей Станиславович сказал улучить момент, выбежать в контратаку. Нашел, выбежали, но не забили – вред»
В матче 5-го тура первой группы дивизиона В сборная Украины сыграла вничью со сборной Грузии. Александр Назаренко провел на поле 5 минут, за которые не отличился забитыми голами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андерсон Джордан может перейти в киевский клуб
Украинской команде в 6-м туре необходима только победа над Албанией