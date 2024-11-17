НАЗАРЕНКО: «Момент был стопроцентный, нужно было забивать, но не забил»

Нападающий сборной Украины и житомирского «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал потерянный шанс забить гол на 90+2 минуте матча со сборной Грузии:

«Момент был стопроцентный, нужно было забивать, но не забил, расстроен. Еще со стороны не смотрел, как все это произошло. Но если так говорить, то нужно было забивать. Я вышел на право, а Леха (Гуцуляк) перешел вторым форвардом. Сергей Станиславович сказал улучить момент, выбежать в контратаку. Нашел, выбежали, но не забили – вред»

В матче 5-го тура первой группы дивизиона В сборная Украины сыграла вничью со сборной Грузии. Александр Назаренко провел на поле 5 минут, за которые не отличился забитыми голами.