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  4. Не все так плохо? Зинченко попал в символическую сборную АПЛ
Англия
29 декабря 2023, 19:41 |
869
7

Не все так плохо? Зинченко попал в символическую сборную АПЛ

Украинец признан лучшим левым защитником по итогам 19 туров

29 декабря 2023, 19:41 |
869
7
Не все так плохо? Зинченко попал в символическую сборную АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Авторитетный статистический портал Opta Analyst составил символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам половины сезона (19 туров).

Позицию левого защитника в символической команде занял украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко, который из-за своих ошибок в последних матчах вызвал много негодования у болельщиков лондонского клуба.

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Евгений Селезнев отреагировал на критику Александра Зинченко.

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Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон символическая сборная
Источник Twitter
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Комментарии 7
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Vladimir Shevchenko
Хоть эта статья адекватная
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+3
avk2307
Абсолютно согласен с Алекс 122.
Умышленно или нет, но негатив по всем нашим игрокам в АПЛ кроме Мудрика присутствовал и присутствует. За Мудрика просто доплачивают я думаю. Как он в зал сходил, что покушал.
Но как только Миколенко и Забарный или Зинченко начали показывать результат, есть только обзор по игре и все. Про Мудрика 20 сопутствующих статей про его быт.
Может это и не специально, но не профессионально. 
Вчерашний пример з Зинченко очень наглядный. Болельщики Арсенала всех разносят, а на спорт юа только Зинченко. 
Но не так же на самом деле.Дайте шире информацию и все ок будет
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+3
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Алекс 122
То что пишет спорт юа это желтая пресса .выбирают худшие отзывы .Никто из футболистов если бы вы их спросили даже не подозревают о том что здесь печатают .
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+3
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avk2307
Чтобы вы понимали:
Один из комментов ,который болельщики Арсенала лайкнули больше всего был : Арсенал начал проигрывать Вест Хему как часть сделки по Райсу.
Но спорт.юа не видит этот коммент
Про Мартинелли и остальных тоже есть, но нам дают только негатив по Зинченко
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+2
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