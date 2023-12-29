Не все так плохо? Зинченко попал в символическую сборную АПЛ
Украинец признан лучшим левым защитником по итогам 19 туров
Авторитетный статистический портал Opta Analyst составил символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам половины сезона (19 туров).
Позицию левого защитника в символической команде занял украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко, который из-за своих ошибок в последних матчах вызвал много негодования у болельщиков лондонского клуба.
Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее Евгений Селезнев отреагировал на критику Александра Зинченко.
𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧: Halfway XI 👥— Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 29, 2023
As we reach the halfway point of the 2023-24 Premier League season, we can reveal the team of the season so far thanks to the Opta Player Ratings.
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Умышленно или нет, но негатив по всем нашим игрокам в АПЛ кроме Мудрика присутствовал и присутствует. За Мудрика просто доплачивают я думаю. Как он в зал сходил, что покушал.
Но как только Миколенко и Забарный или Зинченко начали показывать результат, есть только обзор по игре и все. Про Мудрика 20 сопутствующих статей про его быт.
Может это и не специально, но не профессионально.
Вчерашний пример з Зинченко очень наглядный. Болельщики Арсенала всех разносят, а на спорт юа только Зинченко.
Но не так же на самом деле.Дайте шире информацию и все ок будет
Один из комментов ,который болельщики Арсенала лайкнули больше всего был : Арсенал начал проигрывать Вест Хему как часть сделки по Райсу.
Но спорт.юа не видит этот коммент
Про Мартинелли и остальных тоже есть, но нам дают только негатив по Зинченко