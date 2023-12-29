Не все так плохо? Зинченко попал в символическую сборную АПЛ

Авторитетный статистический портал Opta Analyst составил символическую сборную Английской Премьер-лиги по итогам половины сезона (19 туров).

Позицию левого защитника в символической команде занял украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко, который из-за своих ошибок в последних матчах вызвал много негодования у болельщиков лондонского клуба.

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Евгений Селезнев отреагировал на критику Александра Зинченко.