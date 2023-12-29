«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко

38-летний экс-футболист «Днепра-1», «Шахтера» и сборной Украины Евгений Селезнев встал на защиту украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко, которого в последнее время критиковали британские эксперты из-за слабой игры против «Ливерпуля» и «Вест Хэма»:

«Зинченко мой близкий человек, он аккуратист, перфекционист. Всегда играет на команду. Относительно последних матчей – все мы в жизни ошибаемся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Саня – просто красавец, никаких вопросов у меня к его игре никогда не возникало.

Эксперты всегда набрасываются, если что-то не нравится. Зинченко не доллар, евро или гривна, чтобы нравиться всем. Сане нужно не обращать внимание на хейт и двигаться к своей мечте. Все будет хорошо.

Я во время своей игровой карьеры всегда отвечал экспертам на критику, но Зинченко так поступать не надо. Он из другого поколения и мудрее меня. Пусть работает на свое имя, и все будет хорошо. Желаю ему успехов и завоевать чемпионство с Арсеналом», – заявил Селезнев.

29 декабря «Арсенал» вместе с Зинченком неожиданно уступил на своем поле «Вест Хэму» 0:2 в 19-м туре АПЛ и подарил лидерство «Ливерпулю». Украинец отыграл 64 минуты, после чего был заменен на Райса Нельсона. Александру приписали вину в двух пропущенных мячах. При первом голе Зинченко неудачно выбил мяч на угловой, а при втором не сумел удержать Константиноса Мавропаноса во время углового, после которого грек забил головой.

Видеообзор матча Арсенал – Вест Хэм – 0:2