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  4. Журналист Sky Sports: «У Арсенала пришло время отказаться от Зинченко»
Англия
29 декабря 2023, 07:51 | Обновлено 29 декабря 2023, 08:04
2712
7

Журналист Sky Sports: «У Арсенала пришло время отказаться от Зинченко»

Сэм Блиц – о действиях украинца в последних матчах

29 декабря 2023, 07:51 | Обновлено 29 декабря 2023, 08:04
2712
7
Журналист Sky Sports: «У Арсенала пришло время отказаться от Зинченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (слева)

Журналист Sky Sports Сэм Блиц дал оценку серии ошибок в исполнении полузащитника «Арсенала» Александра Зинченко во время матча 19-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (0:2).

Напомним, среди прочего после прострельной передачи он и Габриэль не смогли правильно выбить мяч от ворот своей команды, что привело к первому голу в ворота «Арсенала» в исполнении «молотобойцев».

«Плохая игра против Мохамеда Салаха в матче с «Ливерпулем», а затем неубедительные действия во время гола «Вест Хэма». Возможно, пришло время отказаться от украинца, особенно в больших играх», – написал Блиц в отчете об игре «канониров» с «Вест Хэмом».

Зинченко, как известно, играет за «Арсенал» с лета 2022 года.

Ранее стала известна реакция фанатов «Арсенала» на игру Зинченко в поединке с «Вест Хэмом».

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Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу выбор редакции
Источник Sky Sport Italia
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Комментарии 7
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potemkin78
казнить нельзя помиловать? а ещё две недели назад он был в топ 10 левых защитников.
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+5
orakin29
xG2.87  30 ударів  77 торкань в карному майданчику і 0 голів. забийте 3 м'ячі і про Зінченко ніхто і слова не скаже. А група атаки не заслуговує на хейт?
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+2
India Life
Пусть уходит, они всё равно не будут чемпионами
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+2
Mr Voevudskiy
Нашли козла..
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+2
Serhii P.
Ще один "експерт" намалювався
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+2
Harun Bakircioğlu
Вершина айсберга всего лишь. Почитайте твиттер, в нем творится сущий ад: сотни постов о том, чтобы продали Зинченко, что устали от него, называют Мистером Паузой, когда мяч у него, либо тормозится атака, либо инфаркт от потери им мяча. Развернулся дичайший хейт, слов поддержки почти никто не написал
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+1
Golhrenshtanga
Зина конечно чудит,но,а кто мешает атаке забивать голы
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0
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