Журналист Sky Sports: «У Арсенала пришло время отказаться от Зинченко»
Сэм Блиц – о действиях украинца в последних матчах
Журналист Sky Sports Сэм Блиц дал оценку серии ошибок в исполнении полузащитника «Арсенала» Александра Зинченко во время матча 19-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (0:2).
Напомним, среди прочего после прострельной передачи он и Габриэль не смогли правильно выбить мяч от ворот своей команды, что привело к первому голу в ворота «Арсенала» в исполнении «молотобойцев».
«Плохая игра против Мохамеда Салаха в матче с «Ливерпулем», а затем неубедительные действия во время гола «Вест Хэма». Возможно, пришло время отказаться от украинца, особенно в больших играх», – написал Блиц в отчете об игре «канониров» с «Вест Хэмом».
Зинченко, как известно, играет за «Арсенал» с лета 2022 года.
Ранее стала известна реакция фанатов «Арсенала» на игру Зинченко в поединке с «Вест Хэмом».
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