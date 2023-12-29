Журналист Sky Sports: «У Арсенала пришло время отказаться от Зинченко»

Журналист Sky Sports Сэм Блиц дал оценку серии ошибок в исполнении полузащитника «Арсенала» Александра Зинченко во время матча 19-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (0:2).

Напомним, среди прочего после прострельной передачи он и Габриэль не смогли правильно выбить мяч от ворот своей команды, что привело к первому голу в ворота «Арсенала» в исполнении «молотобойцев».

«Плохая игра против Мохамеда Салаха в матче с «Ливерпулем», а затем неубедительные действия во время гола «Вест Хэма». Возможно, пришло время отказаться от украинца, особенно в больших играх», – написал Блиц в отчете об игре «канониров» с «Вест Хэмом».

Зинченко, как известно, играет за «Арсенал» с лета 2022 года.

Ранее стала известна реакция фанатов «Арсенала» на игру Зинченко в поединке с «Вест Хэмом».